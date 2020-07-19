許章潤遭清華革職後向校友發公開信：一日仍在生都會繼續發聲

內地知名法學家、清華大學法學院教授許章潤7月6日被警方從北京的家中帶走，被指涉嫌「嫖娼」，至12日才獲釋回家。 許章潤表示，他已經被清華大學法學院革除教職和開除公職。許章潤稱，清華大學是以「道德敗壞」為由作出處分。 據《香港電台》19日（周日）消息，許章潤向清華校友發公開信，強調一日仍在生，都會繼續發聲。

許章潤被清華大學法學院革除教職和開除公職。（資料圖片）

報道指，許章潤的公開信以中英文撰寫，夾雜文言文。他表示，在34年執教生涯中，有20年是在清華大學度過，今次被開除公職，對他的教學生涯造成致命一擊。但他強調，一日仍在生，都會繼續發聲。

他感謝500多名校友事後向他捐獻，籌集款項達到10多萬元人民幣。但他表示，自己個性硬朗，無法接受校友的慷慨，希望將款項捐助受水災影響的災民。他計劃今後以寫作謀生。

他在信中又批評當權者鋪張浪費，但大多數民眾僅勉強溫飽。在半個中國已被水浸著之勢，官媒仍一片太平。他說，政治制度繼續拒絶改變，迎來全球防範，令中國成為孤家寡人。

四川成都青羊區公安分局在9日凌晨通報破獲一宗組織賣淫案，提到有多名男女被行政處罰，其中一名男子姓許，有消息指就是許章潤。（微博）

據《香港電台》早前報道，清華大學15日（上周三）發出有關文件，表示根據成都市公安局青羊分局下達的《行政處罰決定書》，許章潤因為嫖娼受到公安行政處罰，這是違法事實，同時經查明，許章潤自前年7月起多次發表文章，嚴重違反《新時代高校教師職業行為十項準則》有關規定。文件表示，基於上述行為，給予許章潤開除處分。

許章潤現年57歲，出生於安徽省廬江縣，擁有法學博士學位。許章潤自2000年起在清華大學法學院任教，先後獲聘擔任副教授、教授、博士生導師。許章潤在2005年更被評為「第四屆十大傑出青年法學家」之一。除了教學及學術研究外，許章潤常年就中國社會存在的各種議題公開發言。許章潤在2019年被清華大學停職，此後一直在位於北京郊區的家中賦閒。

（綜合報道）