中國003航母進入最後組裝階段　配備殲35或將明年下水

據《南華早報》7月18日報道，中國第二艘自制航母003航母已進入最後組裝階段。未來它藉助先進的電磁彈射系統將能更快，並更頻繁地讓艦載機起飛。

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報道指出，中國預計一年內讓新一代國產航母下水並加速建造第二艘姊妹艦，以達成2035年擁有六個航母戰鬥群的目標。

報道援引消息人士表示，雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情減緩了進度，但身為中國海軍第二艘自制航母的003航母已開始組裝，並可望在明年上半年完成。

此前，流傳在中國社交媒體的照片就顯示，中國003型航母部件出現在上海江南造船廠的干船塢中，這艘航母正在迅速成形。

目前，中國海軍已經服役了兩艘航母。003航母據悉從2015年初便開始建造，這將是遼寧艦和山東艦後中國海軍的第三艘航母。003型採用世界最先進的電磁彈射系統，電磁彈射起降可減少艦載機磨損，並能在短時間比滑跳甲板起降更多的飛機。

對於003型航母的艦載機，有聲音指，8萬噸級的003航母大約可以搭載60架至70架各型艦載機。

還有報道表示，其艦載機可能會是殲-15彈射型艦載戰鬥機、殲-15D電子戰飛機、艦載固定翼預警機、直-18反潛直升機等等。

另據內媒觀察者網軍事評論員分析指，如果003航母在2020年5月前下水，那麼，隨即將進入舾裝階段，其首次海試的時間將在2022年，服役將在2023年至2024年間。到那個時候，美國與日本的兩棲攻擊艦已完成搭載F-35B的升級，近期有媒體稱2021年要來南海參加行動的英國航母也會不斷在中國周邊轉悠，若003航母只搭載殲-15T的話，局勢顯然對中國十分不利。

所以，中國必須要為003航母配備新的艦載機，這就是如今正在加緊試驗中的3.0版FC-31，該機加入海軍的型號據稱已被命名為殲-35，很有可能登上2024年服役的003航母。

與此同時，中國首款艦載預警機空警-600研製工作正快速推進中，該艦載預警機一旦出現，將大大提升航母作戰能力。

中國海軍有北海，東海、南海三大艦隊，分別部署黃海，東海和南海，考慮到航母使用上奉行的「一艘巡航，一艘維護」的最低標準，每個艦隊只是需要兩艘航母。因此，中國計劃到2035年底前建造6個航母戰鬥群，以趕上美國海軍在太平洋的軍力。

目前，美國仍然是世界上最強大的海軍，擁有11艘航母，另外2艘正在建造中。