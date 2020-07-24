【孟晚舟引渡案】官媒：滙豐銀行做局構陷　美國一手炮製政治案件

7月24日上午，加拿大卑詩省最高法院公開孟晚舟引渡案下一階段庭審的證據材料。而早在5月28日，該法院裁定孟晚舟案的本質是「欺詐罪」。 官媒《人民網》發表了題為《孟晚舟案證據公開！滙豐銀行構陷，美國一手炮製》（以下簡稱「文章」）的評論文章，文章指孟晚舟案完全是美國炮製的政治案件，滙豐銀行為逃避美國的洗錢指控，而參與構陷孟晚舟，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證。文章強調，孟晚舟是清白的。

2018年12月1日，加拿大應美國司法互助要求，在溫哥華逮捕轉機前往墨西哥的孟晚舟。美國指控孟晚舟2013年向香港滙豐銀行（HSBC）做出不實陳述，謊稱華為子公司「星通科技」（Skycom Tech）與華為無關，讓滙豐為星通提供金融服務。此外，星通科技涉嫌在2009年至2014年間，與伊朗電信業者進行涉及美國商品和技術的交易，規避並違反美國對伊朗的制裁。

匯豐銀行被指向美方提供了孟晚舟案關鍵證據。（路透社）

對此，人民網文章稱，滙豐早已清楚華為與香港星通的關係。文章指香港星通是華為在伊朗地區的合作夥伴，二者關係脈絡清晰，華為曾持有香港星通的股份，孟晚舟也短暫擔任過該公司的董事，但2007年，華為就出售了所持有的香港星通股份，2009年4月，孟晚舟辭去該公司董事會職位，此後，雙方保持正常業務往來。

文章強調，滙豐始終知道華為的伊朗業務，完全瞭解香港星通在伊朗的業務情況。

文章說，2012年12月，滙豐因自身不當行為，包括違反美國對伊朗制裁規定，與美國司法部簽署《延期起訴協議》，滙豐向美國司法部保證，針對全集團客戶開展審視和清理工作，在此過程中，滙豐不可能識別不出華為和香港星通的關係。

文章指，路透社2012年12月及2013年1月曾發文稱，華為通過香港星通在伊朗從事違反美國制裁法案的業務，包括轉賣美國製造的電腦設備給伊朗的電信運營商。除了華為，愛立信、諾基亞等知名電信廠商都在伊朗有貿易往來，只是並未引起美國如此關注。

2019年9月23日，華為公司副董事長、首席財務官孟晚舟再度在位於溫哥華的加拿大卑詩省最高法院出庭。（中新社/資料圖片）

文章說，此時滙豐突然開始「擔心」香港星通的影響，頻頻邀約華為決策層高管赴港，就相關問題進行溝通。

文章指，2013年2月，香港星通關閉了滙豐帳戶，華為與滙豐關於伊朗業務的合作，到此結束。文章說，此後滙豐依然反復要求與華為進行「溝通」。2013年8月，孟晚舟與滙豐高管會面，詳實陳述了華為在伊朗的業務情況，所展示的PPT，用大量篇幅介紹了華為和香港星通在伊朗的客戶、產品、合規要求、合規制度，而該PPT此後成為匯豐方面提供給美國的證據；而在2013年雙方會談時，孟晚舟並未鼓勵滙豐為香港星通重開帳戶。

文章指，滙豐之所以配合美國構陷華為，是以此換取美國的赦免，逃脫美國司法部對滙豐洗錢重罪的刑事指控。

文章稱，2012年，美國政府就嚴重洗錢和資助國際恐怖主義行為指控滙豐，美國司法部認定滙豐參與洗錢活動。為此，滙豐支付了19.2億美元罰金，並與美國司法部達成為期５年（2012—2017）的《延期起訴協議》。滙豐同意「在任何調查中配合美國司法部」，如果未能履行相關要求，美國司法部有權撤回該協議，並向滙豐提出刑事指控。

文章說，正是從2012年起，滙豐一步一步給孟晚舟設置陷阱。到2016年9月，市場傳出消息，美國司法部正在就是否撤回《延期起訴協議》以及是否以刑事罪名起訴滙豐進行討論。也正是同年底，滙豐開始秘密對華為帳戶進行調查。

人民網文章認為，匯豐為了逃避美國的刑事指控，而配合美國構陷孟晚舟。（路透社/資料圖片）

對此，路透社發表一篇報導分析稱，滙豐「配合」美國提交華為調查結果，「湊巧」就在滙豐與美國司法部協議到期前啟動，「滙豐希望以此抵抗美國司法部針對其涉嫌反制裁提出的指控」。

從公開資料看，2017年2月到7月，滙豐主動向美國司法部至少做了4次陳述，積極配合美國對華為的調查，內部上千人被美國司法部約談。

2017年12月，儘管美國司法部合規監管員認為「滙豐的合規仍有很大缺陷」，但美國檢方撤銷了對滙豐的全部刑事指控，並結束了對滙豐的監管。

對此，人民網文章說，從2013年精心策劃約見孟晚舟，到2017年8月終止與華為合作，滙豐通過一系列操作，既保留了華為這個大客戶，實現利潤最大化，同時高管平安落地，成為極少數被美方撤回指控的企業之一。

文章說，孟晚舟事件是一面鏡子，照出了美國霸權主義之下，美加如何共謀，披著「司法公正」的外衣，動用國家機器，對中國高科技企業展開一場政治追殺。

文章最後說，現在孟晚舟引渡案進入實質審理階段，全世界主持正義的人們等待加拿大作出公正的判決。