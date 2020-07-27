【中美角力】央視重播抗美援朝經典電影《上甘嶺》　被指意味深長

7月26日（周日）晚，官媒中央電視台軍事頻道播出了韓戰（內地稱「抗美援朝戰爭」）題材經典電影《上甘嶺》。在中美「新冷戰」的大背景下，這部經典影片的復播被指意味深長。

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實際上，就在幾天前，中國國家廣播電視總局電視劇司於7月17日召開了全國廣電系統電視電話會議，部署調度抗戰題材、抗美援朝題材、抗疫題材電視劇播出工作。在那次全國性的會議中，廣電總局提出要弘揚抗戰精神和抗美援朝精神，要求各省局緊緊圍繞中共和國家大事要事謀篇布局，加強播出宏觀調控和具體劇目把關指導，播出劇目要嚴格落實播前審查、重播重審制度。

2020年是韓戰70周年，在中美長期博弈的氛圍下，從內地網絡搜索指數上來看，「抗美援朝」的熱度比過往高出了一大截，「抗美援朝」題材的電影電視劇亦在熱播。公開消息顯示，取材「抗美援朝」主題的電視劇《跨過鴨綠江》將在8月開機，一大波抗美援朝題材影視劇或將來襲。有分析認為，這和當下中美貿易戰大環境有關，中國的宣傳部門意在展現對美不退讓的姿態。

電影《英雄兒女》的經典台詞：為了勝利，向我開炮！（網絡圖片）

就在一年多前，2019年5月16日至18日，央視電影頻道三天內臨時改播《英雄兒女》、《上甘嶺》、《奇襲》三部以抗美援朝戰爭為主題的經典電影。18日，電影頻道又在微博上發文，表示「我們在用電影這樣一種文藝作品呼應當下的時代」。

緊接着19日上午，央視電影頻道又發出預吿稱晚間將播出抗美援朝紀錄片《冰血長津湖》。央視的這番播出安排，當時就引發過網民熱議，不少網民表示中美貿易戰剛開始，央視就開始放抗美援朝相關影片，現實意義不言而喻，「終於明白文化宣傳陣地的重要性了」，「應該好好看看《上甘嶺》、《英雄兒女》這樣的片子，戰場上得不到的，談判桌上同樣也得不到」。

抗美援朝紀錄片《冰血長津湖》。（網絡圖片）

抗美援朝被視為中共建政以來的立威之戰，而上甘嶺之戰則是抗美援朝戰爭的轉折點。那次戰役歷時43天，戰鬥激烈程度為前所罕見，美軍在中國人民志願軍兩個連約3.7平方公里的陣地上，傾瀉炮彈190餘萬發，炸彈5000餘枚，將山頭足足炸至降低了2米，其炮兵火力密度超過二次大戰最高水平，雙方反覆爭奪陣地達59次，志願軍擊退美軍900多次衝鋒，「從根本上扭轉了朝鮮戰爭的形勢，使美國不得不在板門店重新坐下來，在停戰協議上簽了字」。

隨着中國成長為世界第二大經濟體，經濟全球化和區域化加速調整，中美矛盾已然成為國際格局轉變中的一對主要矛盾，中美是否會陷入「修昔底德陷阱」，守成大國的恐懼與新興大國的崛起必然導致衝突成為一種普遍擔憂。

現在中美關係又到了關鍵時刻，中國外交部前副部長傅瑩前不久就中美關係發出過一篇萬字長文，她在文中指出，美國近幾年來相繼挑起貿易戰、科技戰、輿論戰，在軍事上深化針對中國的部署，政治上公開攻擊中共、質疑中國的政治體制，不斷抬高對中國批評的調門，糾纏華為5G、香港、新疆等問題，強勢要求歐洲人站隊，試圖形成對中國戰略競爭的西方統一立場。在中美關係出現快速下滑之際，中美兩國能否實現良性競爭的新型大國關係呢？

今年以來，美國對華較量的重點出現從貿易戰轉向輿論戰的趨勢，而「抗美援朝精神」向來被中共視為中國人「保家衛國」的精神所在，時隔一年，央視再度復播《上甘嶺》，顯然還是在「用文藝作品呼應當下的時代」。

中美兩國體量都很大，兩國約佔世界經濟總量的40%、全球軍費開支的44%，從全球治理的角度看，中美仍然擁有應對全球性挑戰的廣泛共同利益，未來兩個相對強大的國家如何確立彼此關係，是陷入零和對抗，抑或找到彼此目標相容的空間，實現「競合」關係，對全世界而言，都是影響重大。