新冠肺炎｜工程院院士張伯禮：康復者秋冬提防感冒　免呼吸道損傷

曾在武漢戰「疫」82天的中國工程院院士張伯禮，他在7月23日至24日重返武漢跟進新冠肺炎科研項目，到3家醫院調查研究康復問題，為患者把脈開方。 張伯禮估計，今年秋冬不會再出現疫情大規模爆發，但可能會出現多點散發和小規模聚集爆發。他又提醒新冠肺炎康復者，因為肺部剛剛修復，今年秋冬，一定要嚴防感冒，避免呼吸道的損傷。

張伯禮呼籲全社會關注新冠肺炎病人的癒後康復的問題。（資料圖片／新華社）

張伯禮診症後表示，原本他認為輕症治癒的人基本沒有後遺症，但現在看還是有一些。而重症病人治癒後，他原本更關注是軀體傷害，但現在發現心理傷害也應該給予同樣的關注。此外，張伯禮認為，少數癒後患者的免疫功能，還有肺、心臟、腎臟的功能等都有可能需要康復，應該引起足夠的重視，他呼籲全社會關注新冠肺炎病人的癒後康復的問題。

張伯禮表示，但從整體來看，絕大部分治癒患者一般沒有後遺症。有後遺症者也會很快康復；少數人的後遺症較多或者複雜，需要的時間可能長些，按照現在恢復速度估計，可能需要一年左右的時間才能完全恢復，例如肺部纖維化、腎臟功能損傷等這樣的問題。

張伯禮提醒新冠肺炎康復者，秋冬注意不要再感冒，避免呼吸系統的損傷。（長江日報）

張伯禮主張採取中西醫結合的方法治療，「有些患者需要用一些西藥，或者一些灸法、貼敷或物理療法。但我開的更多的是中藥和中成藥，也讓患者配合一些像太極、八段錦這樣的體療，以及呼吸訓練。」他又提醒，新冠肺炎康復者的肺部剛剛修復，秋冬注意不要再感冒，避免呼吸系統的損傷。

提及今年秋冬疫情的變化，張伯禮說，他估計未來大規模爆發不會再出現，可能會出現多點散發和小規模聚集爆發，類似北京新發地疫情，但早期排查、精准隔離、中西醫結合治療，很快就會控制住，北京經驗尤其值得重視。

（長江日報）