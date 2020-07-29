新冠肺炎｜新華社：武漢市民付出巨大犧牲　換來更多人的生命健康

官媒新華社29日（周三）發表名為《人民至上的戰「疫」實踐》文章，講述中國應對新冠肺炎疫情的情況。 文章指出，中國將保障人民生命健康視為重中之重，實行「人民至上、生命至上」的人權價值理念，又說當局在1月23日宣布將武漢封城，防止病毒蔓延，是由武漢市民付出巨大犧牲，換來了更多人的生命健康。

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文章稱，中國為做好疫情防控，承受巨大的經濟損失，今年2月至5月財政收入按年下降10%至26%。文章又引述國家醫保局稱，確診住院患者人均醫療費用超過2萬元（人民幣，下同），重症患者人均治療費用超過15萬元，除部分由醫保報銷外，其餘由國家財政補助，從根本上解決患者就醫的後顧之憂。

文章又稱，中國第一時間向世衛組織報告疫情、分享病毒基因序列、並開展疫情防控專家國際合作，是為世界贏得寶貴時間的同時，彰顯大國擔當。

文章指，隨著疫情蔓延全球，截至5月底，中國已同全球180個國家、10多個國際和地區組織分享疫情防控和診療方案，先後向有緊急需求的國家派遣醫療專家組，向近150個國家和4個國際組織提供緊急援助，並儘一切努力為其他國家在華採購緊缺醫療物資和設備提供便利。中國秉持人類命運共同體理念和國際人道主義精神，始終和世界各國並肩戰鬥。

（新華社）