受賄7.17億元　前陝西書記趙正永被判死緩　緩刑期滿後終身監禁

前陝西省委書記趙正永受賄案周五（31日）在天津第一中院宣判，趙正永受賄超過7.17億元（人民幣．下同），被判處死緩，同時，根據趙正永的犯罪事實和情節，法院決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。趙正永當庭表示服從判決，不上訴。

趙正永被判處死緩，終身監禁，不得減刑、假釋。（資料圖片）

經審理查明，趙正永在2003年至2018年期間，利用其擔任陝西省委常委、政法委書記、副省長、省委副書記、代省長、省長、省委書記等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、企業經營、職務晉升、工作調動等事項上謀取利益，單獨或伙同其妻等人非法收受他人給予的財物，共計折合超過7.17億元。其中2.9億余元尚未實際取得，屬於犯罪未遂。

法院認為，趙正永的行為構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。但鑑於趙正永收受部分財物為犯罪未遂，如實供述全部犯罪事實，認罪悔罪，贓款贓物均已查封、扣押、凍結在案，可酌定從輕處罰，故判處死刑，可不立即執行。同時，根據趙正永的犯罪事實和情節，法院決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

趙正永當庭表示服從判決，不上訴。（微博）

據了解，趙正永是在去年1月15日落馬，並於今年1月4日被開除黨籍。當時中紀委國委監委在趙正永的通報中，提到趙正永有諸多罪狀，包括「嚴重背棄初心使命，對黨不忠誠不敬畏」、「典型的『兩面人』、『兩面派』」、「違反中央八項規定精神，大搞特權活動」、「培植個人勢力，搞團團夥夥」、「肆無忌憚聚錢斂財」、「道德敗壞，家風不正」等。

（綜合報道）