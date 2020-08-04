封殺TikTok｜籲中國開放Google　「攜程網」創辦人：以開放對封閉

抖音海外版TikTok在美國的情況有新進展，美國總統特朗普證實給予45天時間，讓微軟（Microsoft）磋商收購TikTok。微軟亦在最新的聲明中提到，預料會在9月15日前完成收購談判。 對於TikTok的遭遇，中國知名旅游網站「攜程網」創辦人梁建章就在網上撰文，呼籲中國應該開放Google、Facebook及其他國際主流網站來應對，以此突顯美國做法沒有正當性，以及有助於中國企業和商品開拓國際市場等。 不過，梁建章的文章如今已在中國的網絡上被刪除。

特朗普表明不排除會封殺TikTok，以行政命令的方式禁止其在美國營運。（美聯社）

梁建章稱，美國的做法顯然想打壓中國經濟及中國高科技事業，「短期內的確可能給中國經濟尤其是中國高科技企業帶來很大的壓力」。梁建章認為，面對如此形勢，如果中國只是簡單采取「以牙還牙」的策略，同樣實施排外及封閉的措施，反而會正中美國下懷，「我們的對策應當是進一步加大開放的力度，在各方面加強對外合作的力度，更加歡迎外來的投資，順勢取得經濟和國際形像上的制高點，提升經濟的軟實力和硬實力」。

梁建章更提到，以美國擬封殺Tiktok甚至微信為例，「我們也完全可以反其道而行之，開放谷歌（Google）和其他國際主流互聯網網站，使得中國擁有更開放的國際互聯網環境」。

梁建章認為，此舉有三大好處，一是有利於科技創新和文化創新，「如今文化和娛樂產業在GDP的佔比正變得越來越大，中國企業在游戲，流媒體方面也已經嶄露頭角，未來文娛產品有機會成為中國企業的出口商品的重要組成部分。我們的文創工作者需要緊跟世界文化的潮流和時尚，才能創造出全球消費者喜歡的文化產品」；二是有利於中國企業和商品開拓國際市場，「現在，和國外主流社交媒體交流不暢是中國企業國際化的軟肋，一定程度上削弱了民間口口相傳的傳播途徑，而用戶在社交媒體的口碑傳播如今正是商品傳播最重要的途徑。中國每年有那麼多人出國留學和旅游，會講英文的人口也有幾千萬，如果他們活躍在國外的社交媒體，就可以成為中國商品、服務和文化在國際推廣過程中的最佳傳播者」。

TikTok深受全球年輕人歡迎。（路透社）

第三個好處就是有利於吸引全球人才，「現在很多在美華人科學家已經感受美國的不友好，開始考慮回國發展的可能性。但是上網不便成為他們的顧慮之一，他們擔心回到中國以後，和國際學術界以及企業界的交流會變得不再通暢」。

梁建章指，如果中國開放Google、Facebook等網站，與此同時美國封殺WeChat、Tiktok等，「結論就是中國創造出比美國更開放的媒體環境，這對美國一向標榜的自由、開放和法治的國際形像會形成極大打擊」。自此，輿論戰的戰場上，中國會成為代表開放和自由的「好學生」，美國則會變成蠻橫和孤立的「壞學生」，「將為中國在國際形像戰中扭轉局勢，打壓中國的所謂正義性也將蕩然無存」。

（綜合報道）