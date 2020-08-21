【內地洪災】習近平李克強南下視察災情　疑遇「臨記」群眾

在例行的北戴河會議期間隱身半月之久的中共高層先後露面。8月18日、8月20日國家主席習近平與國務院總理李克強分別前往安徽省與重慶市，視察當前南方的洪災情況。但在他們的地方視察中，一些表現積極的「群眾」疑似露出了馬腳。

國務院總理李克強8月20日赴水患重災區重慶看望慰問受災群眾，李克強現場詢問是否有困難可提出來，當場有人回應「沒困難」。（中國政府網）

總理對現場群眾說：「你們有困難就提出來！有困難就說！」其中一位群眾豪氣沖天回答：「目前沒得困難！」總理又說：「這水災是……」總理話音未落，又是這名熟悉的聲音送上一句慰心可人的話：「天災！是天災！」 看了許多遍視頻，想瞧瞧這位群眾到底長着一副怎樣的群眾模樣，但遺憾的是，他沒有阜南女群眾的待遇，未給一個鏡頭。 微博@7486676491

以上這段文字來自微博上一則「跟、總、理、要、說、實、話」為標題的貼文，在該篇帖文的標題之後還標註着「（短視頻未獲通過）」的文字提示。該貼文還顯示「作者隱私設置，無權查看」。

不過在8月20日《聯合早報》的一則《【視頻】李克強今抵重慶視察洪水災情》報道中可以看到這則視頻，視頻中李克強以及重慶市委等主要領導人們穿着黑色雨靴走在滿是泥濘的道路上，發表着與上述文字一致的講話。

在視頻中與李克強積極互動的那位「群眾」沒有在鏡頭前露出真容，只是一些重慶當地民眾在互聯網空間憤怒發問這名「群眾」到底是哪裏的群眾。有人稱自己被「代表」，因為重慶水災，不少村鎮是在洪水到來前的最後一刻才被通知到，導致他們損失慘重，甚至衣食住行皆成問題。

李克強等一行抵達重慶災區慰問群眾。（中國政府網）

此外在習近平視察安徽期間，「阜南女群眾」在內地社交平台上也成為名人。

8月18日，習近平到安徽阜陽阜南曹集鎮利民村慰問受災農戶，安徽在7月遭受了嚴重的洪災，從7月18日全省進入「洪災一級警戒」至8月初安徽巢湖高位緩退，該省11市65縣300多萬人受災。

就在習近平視察該地的官方報道發出後，內地網絡上流傳着一張拼圖，該拼圖由兩張圖片合成。左圖為習近平在曹集鎮利民村慰問村民時，一名身穿白色上衣懷抱女童的「阜南女群眾」正在與習近平對話，右圖為一位穿着公安制服的女士手拿文件，其面前的標牌上寫着「閆靜」。

8月18日，中共總書記習近平到受洪災嚴重的安徽阜南視察，當時一位身穿白衣的「女群眾」被質疑是有公職身份的「臨時演員」。（推特@BellaZ47497919）

目前可知，左圖為中國官方報道中的圖片，右圖來源尚不得知。在該張拼圖的流傳網絡之際，有不少聲音稱左圖「阜南女群眾」與右圖中的女士長相神似。且有用戶直指右圖中身穿公安制服的女士就是阜南縣公安局治安大隊副隊長。

這些可疑「群眾」已經不是一次兩次出現了。在胡温時期，時任中共最高領導人胡錦濤2010年12月前往北京市朝陽區管莊路保障性住房常營項目建設區考察。在廉租房住戶家中，住戶聲稱45平方米的單元房月租金僅77元，結果該「租戶」遭到炮轟。而時任國務院總理温家寶2011年10月1日到北京航空航天大學考察期間，在詢問飯菜價格時，北航2010級研究生范祺鋒吿訴温家寶雞蛋是五毛錢一個，被嘲諷這不是21世紀的雞蛋。

從5月下旬開始，內地長江中下游、淮河流域等因持續性強降水已引發全國近半省份遭受嚴重洪災。根據官媒報道，2020年的南方洪災已致4千萬人受災，至少100多人死亡或失蹤。各地情況或有不同，但高層下鄉本是了解真相，但總有一些「李鬼」願意充當群眾角色出面體現正能量，結果只能讓「真相」失了真。