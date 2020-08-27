美國制裁參與南海建島華企　商務部研究院：中國迴避態度已不管用

中美關係緊張，南海角力也進一步升級。美國商務部當地時間周三（26日）宣布，決定把24間在南海參與建設島礁的中國企業列入「實體清單」（Entity List），即美國出口管制黑名單。美國國務院同日也宣布，對12名涉及南海人工島建設的中國公民實施簽證限制。 中國商務部研究院的學者指出，美國最新一輪制裁及其最近一系列動作表明，中國採取迴避的態度已不管用。中國南海研究院的專家認為，美國的目的非常明確，就是希望攪動地區緊張局勢。

中國軍方消息人士與美國國防部官員8月26日均稱，中國在當日上午向南海發射了多枚導彈，警吿美國意味濃。（資料圖片）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在Twitter發文稱，美方正採取行動支持海洋上的自由，反對那些對美方東南亞盟友與夥伴的脅迫。美國國務院的聲明指，將對那些負責或參與中方在南海大規模填海、建設或軍事化的個人施加簽證限制，他們將不獲允許入境美國，其直系親屬也有可能受到簽證限制。

美國商務部的聲明則列出涉事的24間中國企業名單，當中包括中國交通建設的5間子公司、中國電子科技集團公司第七研究所（CETC-7）及其兩間下屬機構等。「實體清單」被認為是美國出口管制的黑名單，美國企業若要向這張清單上的公司提供美國技術，需要先取得商務部頒發的許可證。

中國交通建設的5間子公司被美國商務部列入「實體清單」。（網絡圖片）

內媒《環球時報》引述中國南海研究院副研究員陳相秒的評論稱，美國此舉反映出，除直接軍事衝突或熱戰外，美國正通過外交、輿論、經貿等各種手段對中國進行全方位施壓，希望以此迫使中國停止維護或推進自身利益的行為，「目前這一趨勢還看不到轉圜的跡象」。

陳相秒又稱，從此前美國國務院表示將改變對南海問題立場，到制裁24間中國企業，美國的目的非常明確，即希望攪動地區緊張局勢，尤其迫使菲律賓、越南等國家「選邊站隊」，成為美國對抗中國的「棋子」。

但他認為，美國的這一目的很難實現。「為過於明確的選邊，對這些國家而言是一種非常危險的行為。一旦選錯，將給它們帶來極大損失。」陳相秒分析稱，地區國家或將盡可能採取「不捲入」的「旁觀者」態度。

2016年1月5日，守衛在南沙群島永暑礁上的海軍官兵在防波堤上巡邏。（資料圖片／新華社）

此外，商務部研究院國際市場研究所副所長白明也表示，美國最新一輪制裁及其最近一系列動作表明，中國採取迴避的態度已不管用。「中國應為未來各種情況的發生做好預判，包括中企企業如何生存，如何保護企業在海外的合法權益等。」

中國外交部發言人曾多次就南海問題表示，南海諸島是中國固有領土，中國在自己的國土上開展設施建設，部署必要的國土防禦設施完全正常，這是國際法承認的一個主權國家的正常權利。

（綜合報道）