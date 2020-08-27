台封殺愛奇藝與淘寶　新華社引專家：受害的是台灣商家和消費者

大陸官媒新華社今日（27日）發文，批評台灣民進黨當局近日針對陸資連下「殺手」，先是宣布禁止台灣業者代理或經銷大陸互聯網視聽服務（如愛奇藝、騰訊視頻），接着又判定英商經營的「淘寶台灣」為陸資並開罰和限期撤資，是帶有明顯的政治目的。 文章又引述多名專家表示，民進黨當局緊隨美國起舞，不惜破壞兩岸正常經貿交流合作、損害台灣商家和消費者利益，將使台灣經濟境況更加惡化。

文章稱，從經濟層面觀察，台灣市場較小，陸資更多考慮的是兩岸業界聯手發展，一方面更好地服務台灣消費者，另一方面合作開拓更廣闊的產業前景。然而，一段時間以來，民進黨當局持續操弄「反中」民粹，編造各種藉口，不擇手段干擾、破壞兩岸交流合作，近期更是變本加厲。

淘寶台灣去年10月在台正式落地。（聯合新聞網）

針對淘寶台灣被判定為陸資，浙江大學公共管理學院政治學系副教授孔小惠向新華社表示，「淘寶台灣」方便了台灣消費者，給台灣中小電商提供了大舞台，是繁榮台灣電商產業、拓展台灣商品市場的重要平台。民進黨當局的打壓之舉對淘寶的整體業績影響甚微，真正受傷的是台灣中小商家和消費者。

而對於愛奇藝在台被禁止代理，上海社科院台研中心主任盛九元表示，兩岸經濟文化交流合作給廣大台灣民眾帶來了實實在在的利益。愛奇藝節目在台點播率非常高。且在互聯網商業平台上，台灣同胞既是消費者，也是銷售商，這一領域合作對刺激台灣的消費、擴大出口貿易發揮了積極作用，是互利雙贏的好事。民進黨當局完全無視台灣經濟狀況和民眾福祉，給百姓生活帶來諸多不便和不利影響。

台灣將禁止台灣任何單位代理或經銷大陸OTT TV服務。換言之，大陸知名網上影音平台愛奇藝、騰訊視頻等，將因無人代理，形同被「逐出」台灣。（資料圖片）

文章又稱，台灣島內輿論和兩岸專家都認為，封殺大陸互聯網企業，阻止兩岸互聯網產業合作，直接損害台灣商家和消費者的利益，也相當於封閉台灣在該領域發展進步的通道。

對陸資下手是向美國「表忠心」

盛九元說，民進黨當局緊跟美國相關動作，有樣學樣，是向美國「表忠心」，同時意圖在兩岸業界交流合作中製造「寒蟬效應」。復旦大學國際關係與公共事務學院教授沈逸則指出，從兩岸經貿往來各項數據看，民進黨妄圖製造兩岸經濟「脫鉤」是不可能實現的，其針對陸資的相關動作具有很強的表演性質，純粹是出於政治謀算而上演的一齣鬧劇。

文章最後引述台灣輔仁大學新聞傳播學系退休教授習賢德稱，民進黨企圖用政治手段阻斷互動互惠的兩岸交流合作，充當美國政客挑釁中國大陸的棋子，才是真正的「自我矮化」，才會害了台灣。

（新華社）