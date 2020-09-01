驅逐中國公費生惹議　美國北德州大學回應：被影響的只有15人

據美國網站dentonrc消息，美國北德克薩斯州大學（University of North Texas）近日突然宣布驅逐所有受中國國家留學基金委員會資助的公派訪問學者和留學生，並限他們在一個月內離境，引發爭議。中國外交部今天（1日）對此表示，這是美方一段時間以來破壞中美人文交流的又一個例證。

由於受到不少中國網民詢問，該校也在Twitter上作出回應，表示有關決定是針對「該個別機構」（即中國國家留學基金委）所資助的訪問學者，並不影響其他已獲取錄或正在就讀的學生，該校也繼續歡迎包括中國在內的全世界學者。

美國北德克薩斯州大學在Twitter強調，有關決定是針對「該個別機構」（即中國國家留學基金委）所資助的訪問學者，其他中國學生不受影響。（Twitter截圖）

不過，仍然有不少網民在帖文下方留言，指回應不夠充分，無法理解校方的決定。有網民表示，這些拿着公派獎學金的訪問學者家境並不富裕，而該校只是讓他們的處境更加艱難。

值得一提是，該校還在接受一間當地傳媒採訪時稱，被影響的訪問學者「只有15人」。不過，該校並未在這些回應中解釋驅逐的原因。

美國國務卿蓬佩奧早前表示，特朗普正考慮限制中國學生及到研究人員到美國，可能在未來數星期或數個月公布細節。（資料圖片）

8月31日，美國國務卿蓬佩奧接受傳媒採訪時曾透露，特朗普正在慎重考慮限制中國學生赴美。中國官媒《環球時報》稱，北德州大學這一「只趕走了15個人」的回應，也讓人不得不擔心，一旦特朗普當局又出台新政策打壓中國在美留學生，該校是不是還會用這種「話術」去為驅逐更多中國學生的做法而狡辯。

此外，一名此前在網上為這批被驅逐學生聲援的人士稱，校方今天又給被驅逐的學生發電郵，稱會給他們多寬限5日以備離境，將原本中止他們學習資格的時間從8月26日改為8月31日。

（綜合報道）