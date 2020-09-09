桃李不言｜抗疫表彰大會同日　網民湧李文亮微博留言：我們表彰你

全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會周二（8日）舉行，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山獲頒「共和國勳章」，張伯禮、張定宇和陳薇3人獲頒「人民英雄」國家榮譽稱號，大會還表彰了全國抗疫先進個人、先進集體、全國優秀共產黨員和先進基層黨組織。 會上沒有提及被稱作新冠肺炎「吹哨人」的武漢市中心醫院醫生李文亮。不過，不少網民湧入李文亮的最後一則微博留言，紛紛表示「我們表彰你」、「真的英雄，最該表彰的人！」、「我們紀念我們的英雄」。

李文亮不幸受新型冠狀病毒感染後於今年2月病逝。（中新社）

李文亮因罹患新冠肺炎在2月7日過世。疫情爆發之初，他曾因在網絡上談論不明原因肺炎，在同學微信群轉發消息稱「確診了7例SARS」，而遭到警方訓誡。李文亮過世後，他的微博帳戶成為民眾抒發心情的園地，有人稱為「哭牆」。

從9月8日至今，網民在李文亮微博的留言，紛紛針對李文亮過世無法參加疫情表彰大會而抒發：「李醫生，我代表我自己來表彰你了」、「表彰大會本應有你」、「沒有你，我難受了一整天」、「不管他們表彰誰，有沒有說起你，我們記得」、「我想，上帝已將勛章嘉許予你，上面寫著：致敬吹哨人」、「只有您才是真正的英雄」。

李文亮生前最後一則微博，留言已超過100萬則。（微博截圖）

微博網民評論截圖。

亦有人留言稱，希望這個微博帳戶一直都在，因為沒有人有權力推倒這10幾億人的「精神哭牆」。目前，李文亮生前最後一篇貼文的留言已超過100萬則，「李文亮微博評論」也登上微博熱搜榜。

▼ 全國抗擊新冠疫情表彰大會舉行 鍾南山獲頒共和國勳章

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（綜合報道）