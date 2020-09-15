王金平不去海峽論壇　台學者：三贏局面變三輸

9月14日，國民黨召開記者會宣布，因央視節目稱王金平赴大陸「求和」，該黨取消以政黨形式出席即將舉行的第十二屆「海峽論壇」，原獲指派代表國民黨出席的台灣前立法院長王金平，亦表示「黨不去我就不去」。 對此，台灣「亞太和平研究基金會」首席顧問趙春山表示，此行本應是「三贏」，現在卻變成「三輸」，兩岸互相猜忌、彼此關係只會更不好。

趙春山在接受中評社專訪時表示，王金平代表國民黨出席海峽論壇，此事本是三贏，現在變成三輸。

「亞太和平研究基金會」首席顧問趙春山。（網絡圖片）

他說，首先，兩岸之間原本可藉此次機會緩和緊張情勢，王金平雖是國民黨身分，但跟民進黨與蔡英文關係也都很好，若能與大陸政協主席汪洋會面，就具有一定意義，兩人能見面不僅代表國民黨，也可緩和兩岸緊張。

再來，趙春山認為，國民黨本來還可重新建立與中國大陸的互信關係。最後，對大陸來說原本可能的會面，可代表兩岸仍想要走和平道路。然而，本來的三贏，現在卻變成三輸。

趙春山說，事情會發展成這樣，主要是嚴重缺乏互信。當消息傳出曾有「蔡王會」（蔡英文會見王金平）一事，大陸自然會有所疑慮，《央視》李紅的說法主要是打預防針，大陸已經不跟民進黨、蔡英文交往，若跟王金平見面是否代表跟蔡接觸？大陸必須打預防針。

趙春山強調，兩岸關係非常敏感，「兩岸無小事」，此事證明本來只是一件小事，但遇到兩岸議題就會變成一件大事，希望對兩岸未來發展不要影響，但他也說，一定會有影響，目前看來更是雪上加霜。

他認為，現在應要去減低傷害，否則兩岸會更增加彼此的猜疑。他坦言，看起來整件事情的操作都非常粗糙，各方很難擺平。趙春山說，王金平是最適合創造三贏的人，但這些優勢最後卻變成缺點，問題出在沒有互信，兩岸之間沒互信、民共之間沒互信、國共之間也沒有互信。

趙春山認為，兩岸緩和還是有利雙方，因此要儘量淡化處理這件事情。但若蔡政府希望兩岸對抗，那就沒話說，就可以持續去強化這個議題。