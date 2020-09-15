曾三度問鼎馬爾獎　頂級AI學者朱松純回國任教清華大學

近年來，隨着中國經濟快速發展和綜合國力的不斷提升，對於海外人才的吸引力度也越來越大，不少優秀科技人才選擇回中國任教。 近日清華大學《擬聘新進校人員公示名單》公示消息，朱松純將入職清華大學自動化系，職務為教研系列教授。

資料顯示，朱松純出生於1968年，湖北鄂州人，是中國科學技術大學的校友，於1986年考入中國科學技術大學計算機專業。

據了解，朱松純師從國際數學大師、菲爾茲獎得主大衛．曼福德（David Mumford）教授，他先後在布朗大學、斯坦福大學工作和任教。於2002年開始，朱松純在美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）任教，拿到終身教職，至今長達18年之久，是AI視覺領域當之無愧的泰斗。

朱松純本身也拿獎甚多，計算機視覺領域國際最高獎項馬爾獎就問鼎了三次。據悉，朱松純在1990年代率先將概率統計建模與隨機計算方法引入計算機視覺研究，提出了一系列圖像與視頻的結構化解譯的框架、數理模型和統計算法，發展了廣義模式理論。在認知科學領域，如視覺常識推理、場景理解等領域做出重要貢獻。

自2010年以來，朱松純兩次擔任美國視覺、認知科學、AI領域跨學科合作項目MURI負責人。朱松純在科研方面具有很強的前瞻性，選題和方法獨樹一幟，長期致力於構建計算機視覺、認知科學、乃至人工智能科學的統一數理框架。

9月11日，習近平主持召開科學家座談會並發表講話。（新華社）

當前中美在科技領域競爭激烈。國家主席習近平近來更是兩次召開會議表態急需科技發展，強調中國政策正在向關鍵核心技術領域傾斜。

對於朱松純任教清華大學，不少理工院校的網民看到這個消息紛紛點讚。據悉，此前清華已有姚期智、張亞勤、沈向洋、馬維英等一大批創新科學科研領域的優秀人才加入。