【人事變動】蘇州市委書記藍紹敏升任貴州省副書記

據貴州日報今天（18日）消息，近日，中共中央批准：藍紹敏任中共貴州省委委員、常委、副書記，吳強任中共貴州省委常委。藍紹敏此前為江蘇省委常委、蘇州市委書記，吳強此前為貴州省副省長。

公開資料顯示，藍紹敏出生於1964年1月生，今年56歲，廣東大埔人。1981年他考入南京航空學院（現南京航空航天大學），進入自動控制系航空陀螺與慣性導航專業學習。1985年畢業後，藍紹敏沒有成為工程師，而是成為了一名江蘇省的選調生，任共青團啟東縣委副書記。

蘇州市委書記藍紹敏升任貴州省副書記。（網上圖片）

此後一直到此次去貴州任職之前，他的工作履歷都從未離開江蘇。1990年到1996年間，藍紹敏還先後在南通本地的兩家大型國有企業任黨委書記。

在江蘇工作期間，藍紹敏歷任南通、宿遷、泰州三市，曾任南通市副市長、常務副市長，2012年初升任宿遷市長，躋身正廳級；2013年初任宿遷市委書記，2014年7月任泰州市委書記。

2017年3月，藍紹敏升任江蘇省副省長，首次從地方到省裡工作；2018年1月，他轉任南京市委副書記、市長，再次回到地方；2019年9月6日，藍紹敏任江蘇省委常委，5天之後，他就任蘇州市委書記。

此次南下貴州，已經是藍紹敏三年中的第四次職務調整。藍紹敏在蘇州工作也只有1年，但過去的1年，蘇州表現不俗。據內媒報道，盡管只是一個普通地級市，但蘇州的GDP已經遠超很多行政級別高於自己的城市。去年蘇州經濟總量位居全國所有城市中的第六位，僅次於上海、北京、深圳、廣州四個一線城市和直轄市重慶。

2019年，蘇州市實現地區生產總值（GDP）19235.80億元，比上年同期增長5.6%，總量在全國城市中排名第六。（中新社）

梳理發現，一般省委常委格局由13人組成，而貴州省委常委現有11人，其中專職副書記一職目前空缺。由此分析，藍紹敏此次履新貴州或填補該職位。此外，1954年5月出生貴州省委書記孫志剛，也已到了退休年齡。