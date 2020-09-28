澳智庫稱通過衛星圖找到大量新疆「集中營」　學者：實際是中學

被指稱為「集中營」的新疆「再教育營」持續被西方國家關注。近日，澳洲戰略政策研究所（簡稱ASPI）稱找到了新疆約380個疑似「集中營」的地方，不過有學者指出相關報吿將中學當成是拘留設施。

央視曾播出新疆「再教育營」內部畫面。（央視截圖）

據內媒觀察者網9月28日報道，ASPI在24日稱研究人員利用衛星圖像定位和官方建築招標文件分析並繪製了新疆地區380多處疑似「集中營」的地圖，且根據最新的衛星圖像顯示，中國仍在擴建「集中營」。

報吿稱這個數字比之前的估計增加了大約40%，其中至少61個「集中營」是在2019年7月至2020年7月之間新建和擴建的。還稱這些「集中營」通常與工廠建設在一起，顯示「集中營」與強迫勞工工作是有關聯的。

然而報吿中製作的這張地圖，在社交媒體上引發爭議。澳洲迪肯大學國際關係副教授潘成鑫在查詢後指出，ASPI這篇報吿中所謂的「吐魯番7號拘留中心」和「1號拘留中心」，實際上分別是吐魯番市高昌區退伍軍人事務局和高昌區工商信息化局。報吿中所謂「罪證確鑿是這兩處地方都有圍牆！」

ASPI這篇報吿中所謂的「吐魯番7號拘留中心」和「1號拘留中心」，實際上分別是吐魯番市高昌區退伍軍人事務局和高昌區工商信息化局。（觀察者網）

潘成鑫還指出，根據APSI報吿中的地圖顯示，一個被稱為「喀什4號設施」的地方，通過谷歌和百度地圖查詢後發現，其實是深喀第五中學，隔壁是喀什市特區高級中學。

另有Twitter網民指出，報吿的地圖中所謂「葉城縣2號設施」實際上也是一所高中——葉城縣第六中學。

此外，針對APSI報吿中所稱「研究人員找到的絕大多數新建的『集中營』都在偏遠地區以前從未開發過的土地上」的說法，潘成鑫抨擊說，喀什整個東部地區都是新建的，並引用喀什都市網2020年6月發布的「東城新區發展快速，短短5年再造了一個喀什市」報道進行反駁，其中顯示被APSI報道成「集中營」的喀什市特區高級中學，就在新建的範圍內。

此外潘成鑫還稱，衛星圖像顯示他此前就讀的小學和高中都有圍牆，所以這都是近期被改造的「集中營」嗎？「我在那所高中寄宿了3年，每月只能回家一次，這樣的說法聽起來似曾相識嗎？」

9月17日，國務院發佈《新疆的勞動就業保障》白皮書。指出通過積極的勞動就業政策，新疆各族人民物質文化生活水準不斷提高，各項人權得到有效保障和發展。圖為新疆喀什地區麥蓋提縣皮力特庫木希勒克村的一間服裝加工廠，當地婦女正在趕製訂單。（中新社）

據悉，ASPI長期堅持反華立場，經常就新疆等問題指責中國，已多次被中國外交部點名。在9月24日發布這篇報吿的最後，ASPI公開承認獲得美國國務院資助。此外，這家澳洲智庫在報吿中還稱，通過衛星照片發現，新疆大約有1.6萬座清真寺被拆除或者遭到破壞。

對此，中國外交部發言人汪文斌在9月25日的記者會上駁斥說，新疆擁有約2.4萬座清真寺，平均每530位穆斯林民眾就擁有1座清真寺。新疆清真寺總數是美國的十倍還要多，穆斯林民眾擁有的清真寺比例也比很多穆斯林國家都要高。

汪文斌強調，新疆根本不存在所謂的「集中營」，並指出這樣一個粗製濫造的報吿，完全沒有可信度。澳洲戰略政策研究所長期接受外部勢力的資助，炮製反華謊言，受到多方質疑，毫無學術信譽可言。

對於西方國家對新疆「再教育營」的指責，9月17日，國務院新聞辦公室發布《新疆的勞動就業保障》白皮書。白皮書詳細介紹了新疆勞動就業情況，正面回應了外界關於「新疆強迫勞動」的指責。

白皮書還指責「國際上一些勢力」，「出於意識形態偏見和反華需要，無視新疆為保障人權所做的巨大努力，搞人權雙重標準。他們罔顧事實，顛倒黑白，肆意炒作所謂新疆『強迫勞動』問題，抹黑新疆的勞動就業保障工作，這是對新疆各族人民追求美好幸福生活的反動，理應遭到一切愛好正義進步的人們的堅決反對。」