中美角力｜美不受理共產黨員移民　胡錫進：有助中國留住更多人才

美國公民及移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services，簡稱USCIS）10月2日發布政策指引，當中表明除非在得到豁免的情況下，否則不會受理那些加入或曾經加入共產黨（Communist Party）的移民申請，與這些政黨有隸屬關係（affiliated with）的申請人也不會獲受理。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進4日在Twitter表示，美國的決定有助於讓更多人才留在中國國內。

美國公民及移民服務局發布政策指引，表明不會受理那些加入或曾經加入共產黨的移民申請。（網頁截圖）

胡錫進表示，中國有許多優秀人才是共產黨員。美國的決定有助於讓更多人才留在中國國內，因為它粉碎了他們的幻想，這不是壞事。更重要的是，如今非中國共產黨黨員的民眾，對移民美國的興趣也大大降低了。

據早前報道，美國公民及移民服務局的新指引提到官員在處理有關個案時的四個步驟，首先是判斷與申請人有關的組織是否共產黨或其他極權主義政黨，如果是的話，第二步是判斷申請人與組織的聯繫是否達到會員或隸屬關係的程度。

若然也是的話，第三步則是判斷這個會籍或隸屬關係是否屬於「有意義」（meaningful），若是的話，第四步則是判斷是否屬於可豁免的情況。

對於共產黨的定義，指引內容未有點名中國共產黨，但提到包括美國共產黨（The Communist Party of the United States）、在美國任何州份的共產黨，甚至是在任何外國的共產黨，也包括它們的分支、子公司、隸屬組織等。

（綜合報道）