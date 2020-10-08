安徽私家車墮河3人亡　死者包括武漢青山區副區長及區人大幹部

10月6日（周二）下午，安徽省六安市金寨縣發生一宗車禍，一輛私家車衝斷護欄後墮河，車上兩男一女身亡。內媒《上游新聞》8日（周四）報道指，其中女子為武漢市青山區副區長倪紅，男子李某為青山區人大的幹部，另一名男子鄒某為商人。

事故發生後，多名男子到河中展開施救。（《上游新聞》）

安徽應急管理廳官網早前發布消息稱，10月6日下午，六安市金寨縣天堂寨鎮馬石村三叉路口向南約500米處，一車輛衝撞護欄後墜落河中，車內兩男一女被民警救出，經急救人員現場搶救多時後宣布死亡。目前，事故原因正在調查中。

網傳消息稱，事發時武漢市青山區副區長倪紅等一行7人是在當地旅遊途中，當時眾人分別乘坐兩輛車在當地自駕遊。《上游新聞》從金寨官方證實了上述網傳信息的真實性。

武漢市青山區副區長倪紅。（武漢市青山區政府官網）

武漢市青山區政府官網顯示，今年50歲的倪紅2019年10月起任青山區政府副區長、黨組成員。

資料顯示，天堂寨為國家5A級旅遊景區、國家級自然保護區、國家森林公園、國家地質公園，是大別山第二高峰，位於安徽省金寨縣與湖北省羅田縣交界地區，有「華東最後一片原始森林、植物的王國、花的海洋」的美稱。

（綜合報道）