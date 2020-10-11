新冠疫苗｜人大倡打針納入醫保報銷　官方：超出醫保基金承受能力

國家醫療保障局9日（上周五）在官網發布《對十三屆全國人大三次會議第9354號建議的答覆》（下稱《答覆》），針對有全國人大代表提出「將接種新冠肺炎疫苗納入醫保全額報銷」的建議，《答覆》稱，新冠肺炎疫苗接種人數眾多，所需費用總額高，明顯超出醫保基金承受能力。

2020年9月24日，中國疫苗生產企業科興生物在媒體活動中展示候選新冠疫苗。（視覺中國）

《答覆》又稱，疫情發生以來，截至2020年7月19日，全國新冠肺炎確診和疑似患者發生醫保結算13.55萬人次，涉及醫療費用18.47億元（人民幣，下同），醫保支付12.32億元，支付比例達到67% 。剩餘部分財政按規定進行補助，解決了患者和醫療機構的後顧之憂，為戰勝疫情奠定了堅實的基礎。《答覆》指出，國家醫保局將會同相關部門共同研究新冠疫苗的費用問題。

依據2019年12月1日實施的《中華人民共和國疫苗管理法》，內地將疫苗分為免疫規劃疫苗和非免疫規劃疫苗。其中免疫規劃疫苗由國務院衛生健康主管部門會同國務院財政部門等組織集中招標或統一談判，各省、自治區、直轄市實行統一採購，政府免費向居民提供。

另據《中華人民共和國社會保險法》第三十條規定，應當由公共衛生負擔的醫療費用不納入基本醫療保險基金支付範圍。2020年7月公布的《基本醫療保險用藥管理暫行辦法》中指出：預防性疫苗不納入醫保支付範圍。故疫苗及接種費用等疾病預防控制項目應通過公共衛生服務資金渠道予以解決。

關於疫苗價格，鄭忠偉又表示，「在這裡可以很明確地告訴大家，肯定比劉總說的低」。早前國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨在接受媒體採訪時候曾透露，一針疫苗劑量是4微克，打一針疫苗，保護率大概是97%，打兩針疫苗，保護率能達到100%，新冠滅活疫苗上市後，價格預計每針數百元人民幣，打兩針價格應在千元以內。

（綜合報道）