習近平講話回顧深圳特區成立史　不點名提父親習仲勳推動改革

10月14日，國家主席習近平在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上講話，在開場時回顧特區成立的歷史，並提到自己的父親——當年時任廣東省委書記習仲勳建議推進改革開放的歷史背景。

習仲勳（左）任廣東省委書記時，對改革開放提出了諸多建議。（VCG）

習近平在大會上說：「1979年4月，廣東省委負責人向中央領導同志提出興辦出口加工區，推進改革開放的建議，鄧小平明確指出，還是叫特區好，中央可以給些政策，你們自己去搞，殺出一條血路來。」

根據中國官方記載，1979年4月，在中共十一屆三中全會閉幕後三個多月後，廣東省委第一書記習仲勳代表廣東省委，在中央工作會議上向中央「要政策」。習仲勳當時請求中央允許「在毗鄰港澳邊界的深圳、珠海與重要的僑鄉汕頭市各劃出一塊地方，搞貿易合作區」。

那次談話中，鄧小平對習仲勳表示:「還是叫特區好……在你們廣東劃出一塊地方來，也搞一個特區！」「你們自己去搞，殺出一條血路來！」

據悉，借深圳特區建立40周年之際，習近平於10月12日南下考察。回顧過去6年，習近平3次南下，都在中國經濟面臨轉型或困境之時。這次正逢中共「十四五」前夕，因此更受關注。

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英國廣播公司（BBC）中文網報道，這次是習近平就任中國最高領導人職位以來第3次視察廣東，當前的中國面臨的內外環境也與之前兩次截然不同。

2012年習近平南下時，中國多年高速經濟增長副作用浮現，習近平當時在深圳表示，中共中央「改革開放的決定是正確的」，今後仍然要將「這條正確的道路」「堅定不移地走下去」，「而且要有新開拓」。

2018年則是中國「改革開放」40周年，當年10月，習近平在廣東珠海考察，再次強調要繼續「改革開放」，並稱中國的改革不會停頓，開放不會止步，且「一定會有讓世界刮目相看的新的更大奇跡」。

在此次深圳特區建立40周年的講話中，習近平表示，中國將繼續改革開放，中央政府將給予深圳更多改革政策傾斜和試驗空間，並給予深圳更新的定位——「深圳要建設好中國特色社會主義先行示範區，創建社會主義現代化強國的城市範例，提高貫徹落實新發展理念能力和水平，形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，推進粵港澳大灣區建設，豐富『一國兩制』事業發展新實踐，率先實現社會主義現代化。」

值得關注的是，習近平此番講話不僅賦予深圳中國特色社會主義先行示範區的定位，推進粵港澳大灣區建設，更罕見提出深圳事關「豐富『一國兩制』事業發展新實踐」，「全面準確貫徹『一國兩制』基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。」

多維新聞在《深圳定位有變 習近平講話意在「一國兩制」》一文中表示，如果說前40年「經濟特區」的定位僅是為了讓深圳發展為鄧小平時代「富起來」的目標，那麼2019年8月給予的「中國特色社會主義先行示範區」定位，2020年10月11日公布的深圳5年發展規劃中的「推動更高水平深港合作，增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能，努力創建社會主義現代化強國的城市範例」的表述，以及10月14日習近平講話中提及的「充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力」，不僅給予深圳諸多經濟發展期望，也賦予其更多政治期待。