劉結一：團結廣大台胞堅決反對台獨　推動兩岸關係和平發展

大陸國台辦主任劉結一昨日（13日）在第三屆海峽兩岸青年發展論壇上致辭時表示，將繼續團結廣大台灣同胞，堅決反對「台獨」，紮實推動兩岸關係和平發展，堅定推進祖國和平統一進程。 劉結一說，希望廣大台灣同胞對和平與發展的期盼匯聚成遏制「台獨」、推進統一的磅礴力量。

劉結一在杭州會見前來出席第三屆海峽兩岸青年發展論壇的國民黨前主席洪秀柱。（《聯合報》）

劉結一指出，中華文化深植兩岸青年，為青年發展奠定根基。五千年中華文化光輝燦爛，源遠流長，孕育出中華民族堅韌不拔、凝心聚力的品格，是兩岸青年共同的根和魂。他表示，篡改教科書、「去中國化」等自斷根脈、自毀長城的行徑，只會剝奪台灣青年一代接受中華優秀文化傳統滋養的權利。相信廣大台灣青年會明辨是非，與大陸民眾一道，共同呵護與弘揚中華文化共同祖產。

劉結一還指出，當前兩岸關係形勢嚴峻複雜，根本原因是極少數「台獨」分裂分子勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁，逆歷史潮流而動，逆民族大義而為，損害中華民族根本利益和台灣民眾利益福祉。

劉結一說，「我們堅持推進兩岸和平發展、融合發展，率先同廣大台灣同胞、台灣青年分享發展機遇。」大陸將繼續落實落細各項惠台利民政策舉措，完善保障台胞福祉的制度安排和政策措施，推動兩岸交流合作提質增效，加強海峽兩岸青年就業創業基地和示範點建設，為台灣青年來大陸學習、實習、就業、創業、發展提供機遇，為兩岸青年交流創造更好條件，讓大家充分施展才華、追逐夢想。

（中新社）