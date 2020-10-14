鄭永年：深圳的成功源於堅強的領導力　經驗可供其他城市借鑑

今年是深圳特區成立40周年，香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年周三（14日）在《明報》撰文稱，深圳的成功經驗可供其他城市借鑑，其中包括其堅強的領導力。 具體來說，有效的中央與地方關係、處理好市場與政府之間的關係、確立了有效的政府與社會的關係等，都體現了深圳的領導力。

香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。（香港01）

鄭永年的文章題為《深圳的崛起是當代中國的縮影》，他指出領導力是首要的，無論是一個國家還是一個城市，領導力對發展的影響無疑至為關鍵。深圳並不缺乏危機，但因為具有堅強的領導力，每次危機都為深圳提供了新的機遇。深圳的產業升級和危機不可分，1997至1998年亞洲金融危機和2007至2008年國際金融危機都促成了深圳的產業升級。

鄭永年指，深圳的領導力離不開有效的中央與地方關係。在過去40年裡，中央充分授予深圳方方面面的權力，無論是法律層面還是實際政策操作層面。有了充分授權，深圳才能發揮出巨大的地方創新能力。同時，中央提供了強大的政治保障，不然，深圳的地方創新要獲得成功會變得異常困難。

此外，鄭永年認為，深圳還處理好了幾個重要的關係。首先是市場與政府之間的關係，這主要體現在國有企業和民營企業的平衡、大型企業和中小型企業的平衡、親商與親民之間的平衡等等。

其次，深圳確立了有效的政府與社會的關係，深圳獲得了兩個可持續性，即經濟的可持續發展和社會的可持續穩定。深圳的社會穩定來自對社會公平的追求、來自深圳居民的真實獲得感、來自社會機會的開放性。政府的很多決策過程是開放的，政策一方面受社會影響，另一方面又不會被一些特殊的利益或者特殊的「民意」所挾持。

被譽為「中國電子第一街」的深圳華強北是內地著名電子產品集散地。（視覺中國）

第三，鄭永年又認為，深圳有效處理了發展與制度創新之間的關係。因為中央的充分授權，深圳的制度創新一直走在全國的前列。正是這些制度創新促成了深圳方方面面的快速發展。第四，深圳也有效實現了外部資本與內部資本的平衡。

鄭永年又指，近年來，香港為「認同政治」所苦，把所有的事情都泛政治化和意識形態化，人為的「認同政治」硬把香港和內地隔離開來。香港的「認同政治」演變成為赤裸裸的「對抗政治」，反對派為了反對而反對。分化的社會和弱政府使香港缺失一個治理主體。這種情況下，香港不僅不能充分發揮其作為國際金融中心的作用，也使得上述深圳所能實現的諸多平衡變得不可能。

鄭永年最後指，大灣區建設、深圳的社會主義先行試驗區等重大政策議程是香港的機遇。從經濟來看，只要處理好和大灣區的關係，香港仍然具有發展和更上層樓的巨大潛力。