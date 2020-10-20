新疆發展研究中心：少數民族勞動就業完全是自願、自主和自由

新疆「再教育營」備受國際社會關注，對此，中國政府一直強調是「職業技能教育培訓中心」。近來，一些西方智庫發表報告稱，新疆存在「大規模強迫勞動」現象。 新疆官方媒體天山網20日（周二）刊發新疆發展研究中心的《新疆少數民族勞動就業調查報告》（簡稱《調查報告》），稱新疆少數民族民眾勞動就業呈現明顯的自願性、自主性和自由性。

新疆近年被指建立大量「再教育營」關押維族人，並且強迫勞動。圖為新疆喀什地區麥蓋提縣皮力特庫木希勒克村的一間服裝加工廠，當地婦女正在趕製訂單。（中新社）

《調查報告》稱，近年來，新疆南部四地州（喀什地區、和田地區、阿克蘇地區、克孜勒蘇柯爾克孜自治州）各項產業快速發展，但仍不能滿足當地民眾就業需求，越來越多城鄉富餘勞動力將目光投向了工資收入更高、工作條件更好、生活環境更佳的新疆北部城市和內地發達省市。

《調查報告》稱，近年來，不少專家學者研究了少數民族民眾在北京、天津、武漢、南京、東莞、西安等地勞動就業狀況，普遍認為少數民族民眾外出勞動就業完全是自願、自主和自由的，他們自願決定外出勞動，自主決定去哪裡就業，自由選擇何種工作。調查組在相關學術文獻中，沒有查到任何關於「強迫勞動」的詞語或近似表述。

《調查報告》還稱，在過去一個時期裡，新疆少數民族民眾自發性就業存在質量低、收入低、穩定性低「三低」問題，少數民族民眾希望政府發揮積極作用，幫助他們實現勞動就業。

（綜合報道）