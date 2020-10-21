龍芯總設計師：用毛澤東思想研晶片　應採取「農村包圍城市」路線

中科院計算所研究員、龍芯中科董事長胡偉武接受《人民日報》旗下《環球人物》雜誌專訪，表示「不要想美國做5納米。14納米、28納米夠用了……完全可以在市場中有很強的競爭力了」、「在實力懸殊的時候，我們應該採取『農村包圍城市』路線」。 報道稱，在技術領域之外，胡偉武喜歡鑽研毛澤東著作，在龍芯中科公司大樓裏，總共5層樓的走廊兩側牆壁，都掛滿毛澤東語錄。胡偉武稱，要「用毛澤東思想武裝龍芯課題組」、「用毛澤東思想搞龍芯研發」。

胡偉武在專訪中表示，美國政府對華為的限制行為是對中國的一次警惕，即技術核心要素不能依賴別人，過去的很多幻想都要拋棄。還有一個警示是，中國不要像過去跟著國外的腳步發展集成電路，而要在已有工業水平下強調自主性，做出自己的生態體系。

龍芯中科研發的國產晶片「龍芯3號」。（環球人物）

胡偉武說，暫時不要太追求技術的先進性，不要太追求5納米、3納米，先把14納米、28納米這些已掌握的技術發展好，就如同高鐵30分鐘到達的路程，縮短到20分鐘已不具太多吸引力，「晶體管變快意義不大了」。他認為，中國不要想美國做5納米、3納米，「14納米、28納米夠用了，90.9%的應用都夠了，只要系統優化做得好，完全可以在市場中有很強的競爭力了」。

他又指，中國在晶片研發上應採取「農村包圍城市」路線。國際巨頭就像中心城市，中國只能在山裡打游擊，但也能活。等發展好一點了，打下幾個縣城，更好一點了，打下幾個省會，最後才是三大戰役。根據他的判斷，被「卡脖子」的問題3至5年內會有初步緩解，但根本性解決還需要10年。

2003年7月，胡偉武（左）作為2003年度中國青年五四獎章獲得者在會議上發言。（環球人物）

指追趕技術要「累死一批人」

「中國這麼大一個國家，一定要有自己的CPU」，胡偉武表示，2001年，他帶領幾十名年輕骨幹日夜奮戰研發晶片，大家都很玩命。有好幾次，胡偉武在早上6、7點鐘打開實驗室的門，發現有些人手摸着滑鼠靠在椅子上睡着了。

他說，「我們現在落後這麼多，別人不比我們笨，如果大家都每周5天、每天8小時上班，恐怕很難趕上人家」，唯有拼命，甚至「累死一批人」才能趕上。「唯有這樣，我們才能不受欺負，我們的子孫才有希望重新做到『犯我大漢者，雖遠必誅之』。」

（環球人物）