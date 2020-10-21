高調紀念抗美援朝70周年　習近平將出席紀念大會

10月21日晚，中國官方發佈消息稱，紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會將於23日上午10時在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席大會並發表講話。

屆時，中央廣播電視總台、新華網將對大會進行現場直播，人民網、央視網、中國網等中央重點新聞網站和人民日報客戶端、新華社客戶端、央視新聞客戶端等新媒體平台同步轉播。

中央政治局7名常委等黨政高官參觀展覽（點圖放大）：

在中美關係緊張背景下，中國官方高調紀念「抗美援朝」70周年動作不斷，引發外界關注。

據央視新聞10月19日報道，「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年主題展覽」開幕式19日上午在中國人民革命軍事博物館舉行。中共七常委習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、以及國家副主席王岐山前往參觀。

王滬寧主持開幕式表示，舉辦主題展覽，就是要全面回顧抗美援朝戰爭的光輝歷程和寶貴經驗，充分彰顯中華民族不畏強暴、維護和平的堅定決心。

習近平強調，偉大的抗美援朝精神，是彌足珍貴的精神財富，必將激勵中國人民和中華民族克服一切艱難險阻、戰勝一切強大敵人。

中美關係緊張下的朝鮮戰爭再次受矚：

2020年是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年。此前有消息稱，北京將高規格舉行紀念大會，習近平將發表講話，並首度頒發紀念章予抗美援朝參與者。中國軍事科學院少將羅援較早前曾表示，在中美關係緊張之際，褒獎抗美援朝英雄，顯示「我們保家衛國的堅定決心和意志不可動搖」。另據國際關係學者王勇表示，高規格紀念抗美援朝可以警示美國，在中國國內亦可鼓舞信心。

除高規格舉辦主題展覽和紀念大會外，有關「抗美援朝」題材的電影電視劇近期也在中國熒屏熱播。10月18日，央視綜合頻道在黃金時間播出了抗美援朝歷史紀錄片《為了和平》。

據新華社報道，該片經中共中央軍委批准，中央軍委政治工作部組織拍攝，將一連播放3天，並由國防軍事頻道等其他頻道重播，部分省、區、市衛視跟進播出，中央主要新聞網站、重點門戶網站和「學習強國」等平台亦將同步推出。