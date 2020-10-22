台灣中天新聞續牌風波　正反雙方皆高舉「新聞自由」旗幟

台灣旺旺中時媒體集團中天電視旗下的「中天新聞台」的執照將於2020年12月10日到期。台「國家通訊傳播委員會」（NCC）將於26日召開聽證會，討論是否同意中天「續牌」，如果不同意，中天新聞台到時就會成為無照新聞台，將會被迫關閉。 中天新聞台在台灣被指立場傾向大陸，更有聲音指其是「紅媒」；而該台亦曾多次被指有報價新聞等問題，而遭政府部門處罰。此次續牌事件，也引發了台灣社會對於「新聞自由」的爭辯。

中天新聞台近年在台灣爭議不斷。（網絡圖片）

台灣《衛星廣播電視法》規定，電視執照每六年須換一次（即續牌），屆期電視台就要向NCC申請審查。NCC收到電視台申請案後，會先經外部諮詢委員會初審，後由七位NCC委員進行複審。因此，換照如同各種醫師執業證照等專業執照一樣，為確保持照者專業度，故須定期由主管機關審查。業者若因營運表現不佳、或有具體違規事項，已違反法令，經主管機關判定後，撤銷持有者的電視執照。

中天新聞台執照，將在今年12月到期，而10月26日國家通訊傳播委員會NCC將為此舉辦第2場公聽會。中天能否續牌，在台灣社會引起了巨大爭議。

許多綠營政治人物及親綠的社團均反對給中天續牌，認為中天背後有中國大陸資金，是所謂的「紅媒」，並且這2年來中天新聞因為「未經事實查證」已經被NCC裁罰共約1,000萬新台幣，認為中天專業程度不夠、製造假新聞、刻意操縱政治風向等等，妨礙台灣的新聞自由。

民進黨立委段宜康於19日在Facebook表示，中天不是媒體而是心戰武器；也有台灣北社、客社、教授協會、公投盟等等社團召開記者會，公開反對中天換照。

新黨與藍天行動聯盟等團體，21日上午到NCC外舉行「捍衛百分之百新聞自由，反對NCC關中天電視台」記者會，表達立場。（中央社）

另一方面，同意中天續牌的聲音則認為，新聞自由應該是100%的自由，不能因為政府不喜歡某一種特定的聲音就要把它「關台」。

這一派聲音主要是泛藍陣營發出，例如台灣前副總統連戰的兒子連勝文，於15日表示民進黨基於政治理由而關掉中天新聞台，與他們批判的中共沒有不同。

早前，台灣《今周刊》曾引述一位NCC諮詢會議的成員表示：「中天的問題，很多人以為只是不爽它的政治立場，但它夠不夠作為新聞台，關鍵還是它的專業。」這名成員稱，作為新聞台，一是新聞的專業本身，另一則是是否有紅色勢力滲入的國安問題，這不是簡單的藍綠，更不是言論自由或市場機制可以框架，不要被帶偏了方向。