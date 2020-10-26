海南出台自貿港制度集成創新行動方案　共有60項任務清單

26日（周一），海南公布《海南自由貿易港制度集成創新行動方案（2020-2022年）》（以下簡稱「《行動方案》」），定出18項行動、60項任務清單。

《行動方案》提出實施進出口商品管制負面清單管理，建立「一線」放開、「二線」管住口岸監管新模式，推動各類貿易融合發展，建設區域性離岸新型國際貿易中心。創新設立一體化知識產權保護機制，建設綜合性知識產權保護中心。

此外，海南會分階段開放資本項目，建立自由貿易港跨境融資宏觀審慎管理體系，開展QFLP（合格境外有限合夥人）和QDLP（合格境內有限合夥人）試點，建立健全新的跨境融資管理體制。

以下為全文：

為貫徹落實習近平總書記關於「海南自由貿易港建設要把制度集成創新擺在突出位置」的重要指示和《海南自由貿易港建設總體方案》的要求，海南近日出台《海南自由貿易港制度集成創新行動方案（2020-2022年）》。

方案圍繞貿易自由便利、投資自由便利、跨境資金流動自由便利、人員進出自由便利、運輸來往自由便利和數據安全有序流動，推動全方位、大力度、高層次的制度集成創新，制定出18項行動、60項任務清單。

目標：初步建立高效完備的法律法規體系、有國際競爭力的財稅體系、高效運轉的人流物流資金流信息流體系、安全嚴密的風險防控體系，營商環境和社會治理水平接近國內一流水平，市場主體大幅增長，產業競爭力顯著提升，經濟發展質量和效益顯著改善。

聚焦最突出、最緊迫、最難啃的改革問題，著力解決市場主體和群眾最關心的難點、堵點、痛點、淤點

18項行動、60項任務

一、黨政機關的設置、職能權限、管理方式等制度集成創新。

按照「一類事情由一個部門管理」實施大部門制改革，構建功能全、機構簡、效率高的行政管理體系。

1.推進大部門制改革。

二、法治化的制度集成創新。

加快構建以海南自由貿易港法為核心，與國家法律體系相配套、與國際慣例相接軌、與海南自由貿易港建設相適應的法律法規制度體系，打造法治化、國際化、便利化的營商環境。

2.創設海南自由貿易港統一的類案裁判指引制度。

3.拓展和開放律師、公證等法律服務領域。

4.建立健全多元化商事糾紛解決機制和國際商事糾紛案件集中審判機制，完善調解、仲裁、訴訟有效銜接機制。

5.建設全島同城化公共法律服務體系。

6.推進海事審判「三合一」改革。

三、貿易自由便利的制度集成創新。

推動跨境貨物貿易、服務貿易和新型國際貿易結算便利化，促進跨境貿易各要素自由便捷流動，逐步推進區域性新型國際貿易中心建設。

貨物貿易領域：實施「零關稅」，有效配置國際國內兩種資源；

服務貿易領域：「既准入又准營」，破除服務貿易壁壘。

7.實施進出口商品管制負面清單管理。

8.高標準建設國際貿易「單一窗口」。

9.建立「一線」放開、「二線」管住口岸監管新模式。

10.推動各類貿易融合發展，建設區域性離岸新型國際貿易中心。

四、精簡行政許可、深化「極簡審批」的制度集成創新。

全面推廣適用「極簡審批」，推行「標準地」制度、「告知承諾」制度。支持有條件的園區推行「特別極簡審批」。

11.全島實施「極簡審批」制度改革。

五、投資自由便利的制度集成創新。

大幅放寬市場准入，強化產權保護，保障公平競爭，打造公開、透明的投資環境，激發市場主體活力。

12.建立以過程監管為重點的投資便利制度。

13.高標準建設國際投資「單一窗口」。

14.開展境外投資便利化綜合試點，實施對外投資告知備案制。

六、優化營商環境的制度集成創新。

構建以世界銀行營商環境評價指標體係為基礎，指標全面、指向明確、橫向可比、全省統一的營商環境評價指標體系。

15.在具有強制性標準的領域試點「無條件准入、登記式備案、免審批准營、信用制監管」的合格假定監管模式。

16.創設「自由貿易港營商環境體驗官」。

17.創新設立一體化知識產權保護機制，建設綜合性知識產權保護中心。

七、資金自由便利流動的制度集成創新。

加快建立和不斷完善多功能自由貿易賬戶功能，全面實施全口徑跨境融資宏觀審慎管理，分步驟分階段推進資本項目完全可自由兌換，提升金融服務跨境貿易投資自由化便利化水平。構建支持實體經濟發展的金融改革創新制度。

18.分階段開放資本項目，建立自由貿易港跨境融資宏觀審慎管理體系，開展QFLP和QDLP試點，建立健全新的跨境融資管理體制。

19.圍繞海南建設現代產業體系中的重點產業，創新發展貿易金融、消費金融、綠色金融、科技金融、涉海金融等。

20.實施銀行真實性審核從事前審查轉為事後核查。

21.探索開展金融綜合監管試點。

22.建立新的外債管理體制，試點合併交易環節外債管理框架，完善企業發行外債備案登記制管理。

八、人員進出自由便利的制度集成創新。

建立與國際接軌、有中國特色、體現海南特點的人才服務管理體制機制。

23.建設人才服務管理「單一窗口」。

24.建立市場導向的人才引進和認定機制。

25.建立外國人來海南工作許可負面清單管理制度。

26.建立外國人工作居留許可一體化管理模式。

九、運輸來往自由便利的制度集成創新。

實施高度自由便利的運輸政策，構建現代綜合交通運輸體系，建設西部陸海新通道國際航運樞紐和航空樞紐。

27.創新海南保稅航油管理體制，形成多元化主體充分競爭的航油供銷體系，建立與國際接軌的航油價格體系。

28.建立國際高水平的海南自由貿易港國際船舶登記制度。

29.實施中央和海南垂直雙管的民航行業管理和軍民聯合空域管制體制機制。

十、數據安全有序流動的制度集成創新。

圍繞「智慧海南」建設，擴大增值電信業務、數據跨境傳輸等領域開放，創新數據跨境傳輸安全管理制度，提升數據傳輸便利性，培育發展數字經濟。

30.創新數據資源確權、開放、流通、交易等相關制度。

十一、重點園區的制度集成創新。

31.以十一個重點園區為試點，對標國際先進經驗，在產業導入、項目落地、人才服務、管理體制等方面，各園區探索建立適合自身發展的標準化、全鏈條服務體系。

32.建立重點園區項目聯評聯審機制，實現一窗受理、一次性告知、各類許可一次性辦理。

33.實施跨境服務貿易（出口）便利化制度。

34.建設洋浦港保稅油供應中心，創新保稅油加註資質管理和綜合監管。

35.建立特許進口藥械綜合監管體系。

36.創新跨境醫療保險綜合服務機制。

十二、深化「多規合一」改革、強化用海用地等要素保障的制度集成創新。

以「全省一盤棋、全島同城化」為目標，建立完善統一高效的國土空間規劃編制體系、實施保障體系，推進國土空間用途管制行政審批制度改革和農村土地制度改革，實現土地、海洋等資源要素的合理配置、高效利用。

37.完善國土空間規劃編制體系，健全統一高效的國土空間規劃實施監督體系，推進國土空間用途審批改革。

38.實施農村土地制度改革。

十三、社會治理的制度集成創新。

構建與海南自由貿易港建設相適應的社會治理制度體系，推進綜治中心、社會管理信息化平台、網格化服務管理、矛盾糾紛多元化解「四位一體」新機制，全面提升社會治理工作現代化智能化水平。打造共建共治共享的社會治理格局，建立基層民主協商機制，賦予行業組織更大自主權。

39.深化社會管理信息化平台建設。

40.穩步推進市縣綜合行政執法改革。

41.高標準建設海南「碼上辦事」平台。

42.推行中介服務網上交易綜合性信息化服務和信用管理。

43.創新醫生醫療責任互助保險機制，構建海南自由貿易港全健康建設體系。

44.推動理工農醫類國際教育創新島建設的制度集成創新。

45.建立多主體供給、多渠道保障、租購併舉的自由貿易港住房保障體系。

46.創新海南自由貿易港行政區劃管理服務。

十四、國家生態文明試驗區建設的制度集成創新。

全面建立資源高效利用制度，推進低碳能源利用，統籌山水林田湖草系統治理，建設農村生態文明。探索建立政府主導、企業和社會參與、市場化運作、可持續的生態保護補償機制。

47.創新海南熱帶雨林國家公園管理體制和運營機制。

48.健全環境信用評價機制，提升突發生態環境事件應急準備和響應能力。

十五、財稅體制改革的制度集成創新。

49.推進分領域財政事權和支出責任劃分改革。

50.分步驟推進簡化稅制改革。

十六、國有企業改革的制度集成創新。

加快國有企業改制重組，推進國有資本投資、運營公司改革試點，由傳統的管企業為主向管資本為主轉變等。

51.完成國有企業公司制改造，深化國有資本投資、運營公司改革試點，實施分類監管和精準監管。

52.健全國有資本監督管理機構，構建國資監管大格局。

十七、督查、考核、評估、容錯糾錯等抓落實的制度集成創新。

創新狠抓改革推進、政策落實、項目落地的督促檢查追責機制，營造良好乾事創業氛圍，推動海南自貿港政策落到實處、取得實效。

53.創新督查檢查、考核評價機制。

54.建立海南自由貿易港容錯糾錯機制。

55.完善全省綜合績效管理機制。

十八、防範化解系統性風險的制度集成創新。

堅持底線思維，防範和化解重點領域面臨的風險，構建安全高效的風險防控體系。

56.打造實時、精準、無感的反走私聯防聯控機制。

57.創建與海南自由貿易港發展相適應的網絡輿情研判及應急響應機制。

58.建立健全進出島資金流動監測體系，建立本外幣一體化跨境資金流動監測預警、宏觀審慎評估和聯繫協調風險監控機制。

59.建設國際互聯網數據交互試點專用網絡及風險防控平台。

60.構建具有自由貿易港特色的公共衛生應急管理體系。