黃奇帆：中美脫鉤不可能實施到位　雙循環戰略體現中國反制能力

10月31日，復旦大學特聘教授、中國金融四十人論壇學術顧問、原重慶市市長黃奇帆在2020年美好企業嘉年華暨第九屆中國企業家私人董事會年會的發言中談到近期美國政客發表的「中美脫鉤論」，他認為，關於「脫鉤論」的言行只是打嘴仗、過嘴癮，不可能實施到位。如果實施到位，也不是對中國的致命打擊，而是兩敗俱傷。 「中美脫鉤論是美國對中國的嚴重的、極端的甩鍋。目前美國已經開始採取一些局部脫鉤行動，但還沒有上升到國家行為的操作措施。」黃奇帆認為，「儘管在脫鉤方面美國政府還沒有宣佈正式的法案，但冰面下的漩渦形勢依然非常嚴峻，我們不能掉以輕心」。

黃奇帆認為，現在的美國有三大特徵，經濟特徵是滯脹，出現嚴重的通貨膨脹和經濟萎縮。社會特徵是民粹主義盛行，社會階層、族群撕裂。政治特徵是政客政治行為表現為嚴重的、極端的甩鍋（推卸責任），甩鍋的對象就是中國，炮製出各種各樣與中國脫鉤的情況。

黃奇帆認為，現在的美國國內問題眾多，因此政客多向中國「甩鍋」。（資料圖片）

關於中美經濟脫鉤的各種言論觀點，黃奇帆總結歸納為十大類型，即貿易脫鉤、資本脫鉤、金融脫鉤、技術脫鉤、投資脫鉤、互聯網脫鉤、教育脫鉤、SWIFT網路脫鉤、外匯市場脫鉤、長臂管轄，其中包括5個金融類脫鉤和5個非金融類脫鉤。

「美國是全世界金融最強大的帝國，以前用金融手段對付過韓國和東南亞各國，給這些國家造成了劇烈的衝擊和嚴重的損傷。」黃奇帆說，「但是大家可以看到，上世紀80年代末的世界金融危機、90年代末的亞洲金融危機和新世紀07、08年的全球金融危機，中國都沒有受太大的衝擊」。

對此，黃奇帆列出三點原因。第一，中國資本市場鐵門沒有完全打開，使得世界的金融要衝擊中國很難。第二，中國的金融開放度並不是很大。中國300萬億金融資產，外資金融資產只占1.8%～2%左右，而日本、亞洲、前蘇聯發生金融危機的時候，歐美的金融資本差不多占他們國家金融資產20%～30%。第三，在中國的土地上，任何金融機構都要遵循中國的憲法、法律、一行兩會的規則，不能違法違規。所以中國的金融企業沒有到世界上放100萬億或50萬億資產，海外的長臂管轄打擊影響很小。

「從這個意義上講，中國的金融體系整體受衝擊並不會很大。」黃奇帆說，「反過來，只會讓美國或者這些金融企業由於脫鉤，喪失中國的市場。所以華爾街的金融老闆不會聽美國政府的話」。

黃奇帆指出，「對中美而言，非金融類脫鉤是殺敵一千自損八百，脫鉤對中國會產生嚴重衝擊，也會對美國產生嚴重損害。」黃奇帆說，「最終即使有局部的脫鉤現象發生，也不可能出現中美兩個國家貿易關係的全面脫鉤。」

黃奇帆說，「聽特朗普的這種幹幾年就下崗的政客的話，他不會給企業一分錢。所以企業家不會聽特朗普的話，一定會跟著市場走」。圖為福建省廈門市東渡港。（資料圖片）

以投資脫鉤為例。美國有1萬多家企業在中國投資，總投資達5千多億美元，2019年形成了7千億美元的銷售值，有500億美元的利潤，投資回報率達10%，銷售利潤率達7%。如果脫鉤，對中國意味著5萬億人民幣產值沒有了，與之配套的3萬億的產值也沒有了，中國可能丟掉8萬億的銷售值，涉及400萬人的就業損失，涉及對各省市在稅收、GDP方面嚴重的衝擊。但這不是不可挽回的。就像疫情下中國一季度GDP負增長11%一樣的道理，二季度就回來了，中國的迴旋餘地大，補短板，克服危機的能力比較強。

而對美國的衝擊是什麼？黃奇帆指，對美國國家整體經濟沒有太大衝擊，但對美國這1萬多家在中國企業來說，意味著丟掉了中國7千億美元規模的市場，這1萬多家企業在美國、歐洲、亞洲等其他國家不可能再恢復這7千億美元的市場空間，他們丟掉了的這七千億美元市場只會被別國發展起來的企業所覆蓋，對這些企業是重大損失。

技術脫鉤也無法實現。以晶片技術為例，他指出，美國晶片技術與中國脫鉤，美國的晶片技術和訂單一定會被別國覆蓋，永久失去中國兩千億美元的市場。且晶片產業每年有巨大折舊，必須有大規模的市場來消化，否則折舊會立馬表現為虧損，從而發展成螺旋型萎縮。因此，如果脫鉤，美國晶片企業將不是與中國脫鉤，而是與全球晶片市場脫鉤。

「從這個意義來講，企業家是要市場、資源配置和利潤。特朗普是讓他們丟了市場，丟了利潤。」黃奇帆說，「聽特朗普的這種幹幾年就下崗的政客的話，他不會給企業一分錢。所以企業家不會聽特朗普的話，一定會跟著市場走」。

黃奇帆指，如果中美脫鉤，美國晶片企業將不是與中國脫鉤，而是與全球晶片市場脫鉤。圖為今年7月，福州軟件園展示館內展示的由園區企業研發生產的各類晶片。（中新社）

雙循環戰略維護國民經濟安全

在談到當前中國應對美國「脫鉤論」的方式，黃奇帆指出，當前國家正在實施以內循環為主、內外雙循環相互促進的雙循環發展戰略，這個戰略將給中國帶來五大好處。

第一，以內循環為主，GDP轉化率更高。同樣是1萬億帶來的GDP，外循環情況下1萬億的GDP轉化就是10%左右，中國只是賺加工費，而內循環為主的雙循環情況下1萬億工業產值可達30%以上。第二，內循環的情況下，國民經濟更加安全。比如石油、天然氣、原油、能源等外向度很高，一旦發生意外造成能源斷供，將對經濟產生衝擊，而內循環能使國家更安全。第三，內循環體系下，將會更大程度地激發研究創新活力。創新如果從外進來，是引進、吸收、消化。從內發生的創新地位更高，更自主。第四，內循環的情況下，東西部差距、城鄉差距會相對均衡。第五，內循環的情況下，中國的對外開放而會更有吸引力。

「通過內循環為主體的雙循環，我們國家今後的幾十年會更加著重的突出創新，突出新基建，就是數字經濟的融合、賦能傳統產業的過程。把傳統產業改革、發展和供給側結構性改革結合在一起，不是簡單的對傳統產業一缺一降一補，對傳統產業更好的開拓新市場。」黃奇帆說，通過以內循環為主體，內外雙循環相互促進的戰略，中國的開放會更大程度的提高。最終政府鼓勵的不僅是要素流量的開放，而是制度環節、規則環節對世界的開放，形成國際化、法制化、市場化的營商環境。

「在當前疫情的大背景下，在美國對中國氣勢洶洶的脫鉤背景下，相當於面對一個國家級的危機，而包括內循環、雙循環在內的戰略措施，都體現了中國的反制能力。」黃奇帆說，「我相信十年以後，中國的GDP總量就會成為世界第一。二三十年以後，亞洲的GDP總量會從現在佔整個世界經濟總量的40%增長到50%，歐洲、美國和其他所有國家占50%。這將是中國對世界經濟的貢獻和作用」。

（中國新聞周刊）