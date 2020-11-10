【新冠肺炎】張文宏：疫苗誕生並不意味可完全解決新冠病毒

美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）周一（9日）公布疫苗後期測試的數據，在未有證據顯示曾感染新冠肺炎的人中，他們合力研發的新冠疫苗有效預防率為超過90%。 不過，內地專家上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前表示，備受世界矚目的新冠疫苗的誕生並不意味着可以完全解決新冠病毒。

張文宏周日（8日）出席2020騰訊醫學ME大會發表演講時提及上述看法。他說，很顯然，所有人都在等今年的一個絕殺的武器——疫苗。但世界上曾經誕生過無數疫苗，有了麻疹疫苗，麻疹至今還存在，有了水痘疫苗，但水痘也仍存世，流感疫苗也沒能阻止每年秋冬季節流感的來襲。所以疫苗的誕生並不意味着完全解決新冠病毒問題。

他表示，隨着疫苗的誕生，世界在這次新冠疫情控制中會出現第三種策略，就是採用強大的醫學監測和檢測，在人群密集地方戴好口罩、保證社交距離，「跑到病毒的前面」。接下去要做的是「跑得比病毒更快」，迅速對出現疫情的地方進行控制，並對相關接觸人群進行檢測，直到發現每一個病例。

張文宏續指，疫苗問世以後，疫情並不是從此離人們而去，病毒也不是從此沒有。因為不會全世界所有人都接種，有些國家接種30%，有些則40%。不過，只要整個社會群體的病死率大幅度下降，就能夠迎接世界重啟。不過，中國仍然要依靠疫苗的普遍接種，來保持超低水平的本土病例。

（綜合報道）