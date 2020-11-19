環時「起底」蘇貞昌：出生「漢奸家庭」　中天續牌失敗幕後主使者

《大公報》早前報道指，大陸有關方面正在研究制定「台獨頑固分子清單」，擬採取嚴厲制裁等有效措施。官媒《環球時報》、《人民日報》隨後均點名批判蘇貞昌，批評其台獨表現世人皆知，又指他「惡貫滿盈難逃歷史審判」。 《環球時報》周三（18日）再次刊文力數蘇貞昌「台獨」多宗罪，其在文章《起底蘇貞昌：改善兩岸關係的絆腳石》中更指，中天電視台換照被否決一事，幕後主導正是蘇貞昌。

《環時》文章稱，蘇貞昌出生在屏東的一個「漢奸家庭」，爺爺是「漢奸」。「（蘇貞昌）祖父蘇雲英在日本殖民時期是屏東阿緱廳參事兼區長，與不少日本高官交情匪淺。為了得到日本人的提拔，他出賣屏東抗日義士林少貓，為日軍提供情報，導致林少貓1902年被日軍殺害，受牽連者達數百人。日本方面認為蘇雲英『居功厥偉』，把屏東的銀行經營權交給蘇家，蘇雲英還連任七屆高雄州參議員。不僅如此，他當時欺騙很多台灣女孩，逼她們做『慰安婦』。」

蘇貞昌早前就中天電視台換照案聽證會一事表示，NCC依法行使職權，外界不該干涉批評。（中央社）

文章續指，蘇貞昌從政以來，一直在鼓吹「台獨」。2011年2月，他針對兩岸政治論述拋出所謂「台灣共識」概念，主張以民進黨的「台灣前途決議文」為主要精神，堅持「台灣主權」立場；2013年6月，他在華盛頓智庫「布魯金斯研究院」發表演講，稱民進黨大陸政策的核心價值是「台灣是一個主權獨立的國家，它的國號是中華民國，這是台海的現狀，任何改變此一現狀的行動，都必須由台灣人民透過公民投票的民主機制來決定」。同年12月，蘇貞昌在金門大學演講時又聲稱，「台灣早已是獨立的國家，現在不回頭講『台獨』，主要是要建設『國家』」。

文章又指，今年新冠肺炎疫情爆發以來，蘇貞昌不斷操弄「反中」「抗中」「台獨」本性暴露無遺。其中包括禁止口罩輸入大陸，趁勢挑起兩岸對立；否決大陸配偶子女回台團聚、蓄意拖延陸生返校報到，同時封殺兩岸「旅行泡泡」提議、阻擋「交通部」開放兩岸航點的安排。「可以說，每當島內提議向大陸釋出務實善意或正面響應兩岸交流訴求時，蘇都扮演了破壞性角色。」

相關閱讀：歐陽娜娜登央視獻唱《我的祖國》 任達華惠英紅同台演唱

+ 7 + 7 + 7

文章還說，針對熱心兩岸交流人士，蘇貞昌極盡打壓之能事，包括「恫嚇」歐陽娜娜等台灣藝人在大陸電視台演唱《我的祖國》等歌曲。而中天電視台換照被否決，文章稱「幕後主導此事的正是蘇貞昌」。

文章又指台灣民眾「極為反感蘇貞昌」，原因是親綠的「台灣民意基金會」10月27日公佈的民調顯示，在台灣人最討厭的政治人物中，蘇貞昌名列第一。文章還總結稱，「針對蘇貞昌被點名在頑固『台獨』分子清單中，島內大多認為『實至名歸』。」

（環球時報）