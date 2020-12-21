內地限電停電適逢60年最冷冬天？　專家剖析「拉尼娜現象」威力

湖南、江西、浙江等省份近日陸續發布有序用電或限電通知，國家電網網站解釋稱，近期在大範圍寒潮影響下，取暖用電負荷加速釋放；加上國家經濟持續向好、電力需求快速上升因素，多地電網面臨用電高峰考驗。廣東省廣州、東莞、深圳、中山、佛山、惠州、珠海等市部分區域21日（周一）凌晨更突然停電。 基於「拉尼娜」現象的形成，不少內地人都認為今年的冬天會比常年更冷，內地更有網上傳言稱，這個冬天將是60年來最冷冬天。不過有內地專家則解釋，影響內地的各個氣候要素的關係非常復雜，不能簡單憑某種現象來下結論。

內地11月降雪情況（點擊圖集瀏覽）：

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中東部地區氣溫偏低機率較大

所謂「拉尼娜」現象，是指赤道太平洋東部和中部海面溫度持續異常偏冷的現象，是厄爾尼諾現象的反相。一般而言，在多數拉尼娜事件盛行的冬季，歐亞中高緯大氣環流經向度可能加大，影響中國的冷空氣活動比常年更加頻繁，中國中東部地區氣溫較常年同期偏低的機會率較大。2000年以來，中國發生了5次拉尼娜事件，總體來講，冬季內蒙古東部、東北地區、華北部分地區平均氣溫比常年同期偏低攝氏1—2度，部分地區偏低2度以上。

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今年8月開始，中東太平洋的海溫進入拉尼娜狀態。根據中國氣象局此前的預測，拉尼娜狀態會在今年冬季達到峰值，之後開始衰減。國家氣候中心副主任賈小龍本月上旬表示：「到今年冬季，按照目前的業務監測指標，可以形成一次拉尼娜事件。我們初步判斷是一次弱到中等強度的拉尼娜事件。」

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湖南、江西、浙江等省份近日都有限電措施，影響日常生活（點擊圖集瀏覽）：

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預計中東部地區氣溫接近常年或偏低

就今年冬天而言，賈小龍分析，從冬季整體氣溫趨勢來説，中國除了東北、華北東部還有西藏部分地區氣溫總體趨勢較常年同期偏高之外，中東部大部分地區氣溫總體接近常年或偏低，但冬季氣溫起伏比較大，階段性的變化特徵比較明顯，冷暖波動比較大。

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海冰和積雪變化均影響氣候

在全球變暖的背景下，影響中國的各個氣候要素的關係非常復雜，拉尼娜只是影響冬季氣候的重要因素之一。賈小龍分析，中國冬季不僅受到熱帶海洋的影響，還有冷空氣來自高緯地區；而中高緯地區大氣環流的變化，包括海冰的變化和積雪的變化，都會對中高緯度的環流系統産生明確影響。所以，對冬季氣候的預測，不能簡單憑借某種現象來下結論，要從多個方面綜合考慮他們之間的相互作用。

國家氣候中心氣候預測室研究員袁媛早前也表示，「每次拉尼娜事件的影響其實不盡相同，不是每個拉尼娜年的冬季我國平均氣溫都偏低」。

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（綜合報道）