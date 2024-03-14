友邦去年新業務價值增33%　香港新業務價值增82%　末期息1.1907元

友邦（1299）公布截至去年12月底止全年業績，新業務價值按年增加33%至40.34億元（美元‧下同），新業務價值利潤率為52.6%，按年跌4.5個百分點。稅後營運溢利為62.13億元，跌1%，末期息1.1907港元，全年派息1.1631港元，增長5%。



公司又指出，年內年化新保費為76.5億元，增長45%。年內股東應佔純利為37.64億元，按年增加13%。

就各地區年內業務表現，內地業務新務價值增長20%至10.37億元，香港業務新業務價值為14.3億元，增幅為82%，泰國業務的新業務價值為7.13億元，按年增長21%，新加坡及馬來西亞業務的新業務價值分別增長10%及7%。

公司亦表示，年內錄得投資回報125.66億元，2022年則錄得投資虧損316.13億元。

內地業務新業務價值增2成

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示：「友邦保險中國業務於2023年全年錄得20%的新業務價值增長。隨著疫情的干擾消退，新業務展現強勁動力，2月至12月期間的新業務價值增長28%。我們長期儲蓄業務內產品組合的有利轉向，以及產品的重新定價，支持2023下半年的新業務價值利潤率較上半年有所上升。」

他又指出﹕「友邦保險香港業務在本地及中國內地訪客業務，以及代理及夥伴分銷渠道均錄得增長的支持下，新業務價值表現卓越，升幅達82%。自2023年2月全面通關後，我們成功把握中國內地訪客客戶群非常強勁的需求，促使友邦保險香港業務為本集團2023年新業務價值帶來最大貢獻。我們繼續提升活躍代理人數並與分銷夥伴緊密合作，把握中國內地訪客客戶群帶來的可持續和不斷增長的機遇；在2023年，友邦保險香港業務約一半的新業務價值來自中國內地訪客。