Apple收購初創公司DarwinAI　看好生成式AI　去年收購32間AI公司

Apple蘋果（美：AAPL）據報，收購加拿大人工智能AI初創公司DarwinAI，將數十名DarwinAI的員工納入蘋果的AI部門。蘋果昨夜收升1.1%，報173美元。



根據市場調查公司Statista報告，Apple在去年收購了最多32間AI公司，收購數排名最高。跟隨其後的分別是Google、Meta 和Microsoft，但這三家購入的企業數量分別只有21、18和17家，和Apple相去甚遠。



數十名DarwinAI員工納入蘋果AI部門

據悉收購完成後，為DarwinAI開發作出貢獻的滑鐵盧大學研究員Alexander Wong，已經簽約擔任蘋果AI部門總監，且有數十名DarwinAI的員工納入蘋果的AI部門。DarwinAI的業務專注於深度神經網絡生成，令深度神經網絡更小、更高效。

Tim Cook曾暗示今年內將作出相關宣告，AI研發會有進展。（資料圖片）

行政總裁庫克曾指 正投放巨額資金發展AI

此前蘋果放棄了十年的造車計劃，行政總裁Tim Cook（庫克）在周年股東大會上透露，公司正投放巨額資金，發展生成式人工智能。

Tim Cook指出，相信生成式AI具備突破潛能，為用戶帶來生產力及解決問題能力。不過，其至今未發布生成式AI所須的語言模式，但Tim Cook暗示今年內將作出相關宣告。