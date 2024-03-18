Reddit據報獲最多5倍超額認購　有望以IPO上限價定價

有「美國連登」之稱的社交媒體平台Reddit，據報在IPO中獲得4至5倍的超額認購。《路透》消息指，這將意味著該公司的上市市值很可能處於65億美元上限水平，公司對上述消息拒絕予以評論。



消息人士指出，超額認購倍數不確保公司必然以上限訂價，但料有很大可能以近上限訂價。而此前消息指，Reddit目前的每股招股區間是處於31至34美元，估值最高達65億美元，折合約507億港元。

公司目前仍處於路演階段，值得留意的是，此前消息指出，Reddit會在IPO中預留176萬股，供今年1月1日前建立帳戶的用戶及創作者認購。值得留意的是，相關股份不設禁售期，這就意味著相關用戶及創作者可以在上市首日即沽出。

公司股票代號為「RDDT」，預料將成為美國今年首宗主要科技股上市個案。