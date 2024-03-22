中移動在港成立創新研究院及財資公司　稱近5年在港累投資逾300億

中國移動（0941）（香港）創新研究院、中國移動香港財資公司今日（22日）成立，該創新研究院將聚焦6G、人工智能、Web 3.0等重點領域，依託能力出海協同研發管理平台，打通與內地機構的人才流通及科研協作機制。



而新成立的財資公司作為中國移動境外司庫平台，將以香港為樞紐匯聚全球資金，打通境內外資金通道，連繫國內外金融市場，稱力求實現全球資金的「看得見、管得住、調得動、用得好」。



陳茂波出席指，香港非常適合跨國企業管理資金、匯兌、投融資和風險管理等財資活動。（資料圖片）

中移動指近5年在港累計投入逾300億元

中移動董事長楊杰指，公司1997年在港上市，是央企海外上市「第一股」，為超500萬戶香港居民和超9,000家企業提供信息服務，並以香港為起點拓展全球業務，近五年來累計投入超過300億元，希望支撑香港在國家經濟高質量發展和新一輪高水平對外開放中更加繁榮。

財政司司長陳茂波出席時稱，特區政府致力推動香港發展成為國際創新科技中心，促進更多政、産、學、研的合作和成果的轉化，香港非常適合跨國企業管理資金、匯兌、投融資和風險管理等財資活動。中國移動在香港分別設立研究院和財資公司，是積極回應政府的政策方向，顯示出對香港經濟、創科發展和金融服務的有力支持。