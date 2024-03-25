匯立據報獲批持有WeLend　「以小食大」料成為首家扭虧虛銀

WeLab集團據報其香港業務將進行架構重組。有本地媒體消息稱，集團旗下本地網上貸款平台WeLend（擁有持牌放債人牌照），經重組後會成為虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）的附屬公司，即由原本同屬集團姊妹機構變為母子關係。以客戶貸款及資產規模計，匯立銀行可達致以小控大，有關安排已獲金管局批准。若然推展順利的話，今趟架構重組最快上半年前後時間可以完成。



最快上半年前後時間可以完成

報道稱，當重組完成後料可帶來顯著協同效益，WeLend收益會綜合反映至匯立銀行的損益賬上，令後者的客戶貸款及資產總額迅速以倍數計躍升，而WeLend受惠於整體資金成本下降（虛銀具吸納存款能力）可締造更大盈利回饋母企，匯立銀行因此有望迅速成為首間虧轉盈的虛銀。另外，今次架構優化不涉任何裁員或人手縮減情況。

WeLend成為匯立銀行附屬機構後，將繼續以持牌放債人的定位拓展本身客路與業務，只是該公司在信貸審批、操作流程及風險管理方面，進一步提升至更貼近銀行的認可標準，情況就如過去若干本地註冊銀行旗下持有「財仔」的運作模式一樣。

WeLab集團發言人回覆消息時稱，WeLab一直審視不同的策略，以促進集團在香港業務的發展，就有關架構重組等查詢，目前沒有更多資訊可提供。金管局發言人則說，該局不評論個別銀行事宜。