安踏去年賺逾102億元人民幣 按年增34.9% 末期息1.15元
撰文：張偉倫
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安踏（2020）公布截至去年底止全年業績，年內包括合營公司損益影響，股東應佔溢利為102.36億元（人民幣‧下同），按年增加34.9%，末期息1.15港元，全年派息1.97港元，按年增加47%。
公司指出年內收益623.56億元，按年增加16.2%，其中安踏品牌收益為303億元，按年增加9.3%，FILA品牌收益為251億元，按年增加16.6%，所有其他品牌收益為69.47億元，按年增加57.7%。
年內毛利為390.28億元，按年增加20.8%，毛利率提高2.4個百分點至62.6%。
公司又指出年內經營溢利為153.67億元，按年增加36.8%，經營溢利率提高3.7個百分點至24.6%。
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