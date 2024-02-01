安踏旗下Amer Sports在美IPO　傳低於下限定價　股東憂收入靠中國

《路透》引知情人士消息指，安踏體育（2020）旗下芬蘭Amer Sports將於美國時間今日（1日）在紐約證券交易所上市，代號為「AS」。據悉其IPO定價為每股13美元，低於每股16至18美元的指引價下限，因投資者對公司的收入依賴中國表示擔憂。



此外，消息指Amer Sports將較原先的1億股，再額外出售500萬股，集資13.65億美元。但亦有傳聞稱，細節可能有變化，甚至可能不推進IPO。



股東安踏掃最多2.2億美元股份

Amers旗下品牌包括Wilson網球拍等用品，及在滑雪界知名的Armada等用品。安踏為首的財團以逾50億美元收購後，該公司於2019年私有化，目前安踏持有Amers的52.7%權益及57.7%表決權。對於IPO，安踏為潛在基礎投資者，計劃認購最多2.2億美元股份。另一股東騰訊（0700）亦計劃，在招股時收購最多7,000萬美元Amer股份。

Amer Sports初步估計，去年虧損介乎2.04億至2.34億美元，較前年2.52億美元收窄。經調整除息稅、折舊及攤銷前溢利（EBITDA）則介乎5.97億至6.07億美元，按年升31.8%至34%。