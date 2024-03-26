美聯去年虧損收窄至4162萬元　不派息　稱緊捉政府撤辣帶來的機遇

美聯（1200）公布截至去年底止全年業績，全年虧損4,162萬元，較2022年全年虧損收窄，不派息。



年內收入40.82億元，按年升31%。公司表示，因應中國內地業務極為困難的營商環境，美聯已於去年第四季晉升新銷售管理團隊及推出一系列新措施，包括重新定位其業務模式及縮減內地之業務規模，令該季內地業務虧損大幅收窄。

美聯又指出，根據土地註冊處之數據，2023年香港住宅物業之註冊買賣金額按年下跌4.5%，而集團仍能大幅收窄虧損並增加本地業務收入，主要基於集團於香港的穩定市場佔有率；以及集團致力精簡香港業務，同時維持本地前線競爭力。

美聯指出，展望未來會繼續鞏固在一手及二手住宅市場的地位，並緊捉取消新住宅印花稅及買家印花稅帶來的機遇。此外亦預期，取消對非本地買家徵收的高額稅款會令內地買家數量上升。公司指出有信心旗下的一站式平台能夠為內地的精英人士提供工作簽證申請及續簽、學校申請、物業搜尋等方面的全面服務。公司又表示對政府宣佈的「新資本投資者入境計劃」表示歡迎。作為多元化的物業代理集團，完全有能力把握此計劃帶來的機遇。