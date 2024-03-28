工商銀行︰中國經濟回升向好趨勢持續　內房不良貸款率降至5.37%

中國工商銀行（1398）董事長廖林表示，中國經濟韌性及活力強、潛力大，回升向好趨勢持續鞏固及增強，各項經濟數據包括GDP及CPI 等保持回升，為金融發展提供了廣闊空間。

國際朋友普遍看好中國經濟

他透露，近期在北京見了包括國際金融界的新老朋友，普遍都看好中國經濟及金融。中國經濟及工商銀行向高質量發展，對於應對未來挑戰具備信心，也相信有能力開發新局面。

廖林表示，當前面臨的最大競爭是低息差和科技變革這兩大壓力，會主動應對，相信外因透過內因發揮作用，主動求變，以應變應是最佳的策略，主動應對低息差這樣的環境。

加快推進內房企業風險處置

內房債風險方面，工商銀行管理層表示，該行按照市場化、商業可持續原則，保持房地產信貸平穩有序投放，支持房地產企業合理融資需求。同時，加強房地產貸款智能監測預警，一戶一策制定風險管控方案，加快推進重點房地產企業風險處置。去年尾整體不良貸款率較年初下降0.02個百分點至1.36%，撥備覆蓋率為213.97%。當中境內分行房地產業貸款不良率下降0.77個百分點至5.37%。

地方債方面，管理層表示，堅持商業可持續經營原則，相關貸款在區域上主要投向經濟財力好、債務適度的區域，在項目上主要投向民生領域、產業配套等經營現金流較為充足的市場化運營項目。加強存量融資風險排查，前瞻做好風險緩釋，通過多種市場化方式，穩妥配合地方政府做好融資風險防範化解。

管理層並表示，會圍繞服務中國現代化，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融及數字金融「五篇大文章」，積極支持保障性住房建設，平急兩用公共基礎設施建設、城中改造等「三大工程」建設，加大對國家戰略及薄弱環節的服務力度，做專製造業等主責主業，促進新質生產力發展，佈局未來打造特色金融基礎設施。