和府撈麵闢謠來港IPO不實　稱從未啟動上市　已租銅鑼灣前PRADA舖

中式餐飲連鎖店「和府撈麵」此前據IFR消息指，擬最快今年在港進行1億至2億美元的IPO計劃，公司今日（2日）聲明指屬於謠言，從未正式啟動赴港上市計劃。



該闢謠聲明還指，網傳有關公司將裁員20%至30%、啟動一間店的總投資需要120萬元人幣左右均屬謠言，無事實依據。



公司稱已收集謠言證據移交司法機關

公司指去年收入按年增長48%，實現了疫情後首次扭虧，經營狀況良好，2024年為精簡組織裁員120人左右，比例只有1.4%。關於網傳謠言，公司稱已收集相關證據移交司法機關處理，並堅決追究造謠者和惡意傳播者的法律責任。

據悉，和府撈麵於2012年成立，目前覆蓋內地逾60座城市，有500餘家直營門市。其價格上撈麵及湯麵每碗約30餘元起，主打菜式包括草本豬骨湯雪花豬肉麵。

和府撈麵稱，從未正式啟動赴港上市計劃。（網絡截圖）

已租銅鑼灣前PRADA舖 月租料約30萬

年初消息指，銅鑼灣黃金地段羅素街2至4號二千年廣場地下舖位，已由「和府撈麵」租用，面積約1,576平方呎，曾為奢侈品PRADA舖。近日已貼廣告稱「中式藥膳養生麵」。

市場人士估計，該舖位月租料約30萬元，呎租約190元，實體店鋪入駐，曾有市場猜測是為IPO「打前站」。