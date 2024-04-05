越南富豪張美蘭貪腐案　趙國雄等據報致函法院稱對涉案資產感興趣

越南女首富﹑當地地產商萬盛發集團創辦人張美蘭（Truong My Lan）因涉嫌貪腐案正在受審。據《路透》報道，包括長實（1113）等外國投資者向越南法院致函，指出對這宗金融欺詐案相關的數十億美元的房地產感到興趣，又指出利福國際亦有向越南法院致函。



張美蘭因涉嫌貪污﹑行賄及欺詐於2022年10月被捕，案件於今年3月開審。越南檢察官指出張美蘭涉嫌利用空殼公司偽造貸款申請，西貢商業銀行將總值304萬億越南盾資金，轉移到萬盛發集團。張美蘭則透過代理控制該行。

涉案資產估值達到480億美元

由於張美蘭透過Van Thinh Phat（VTP）持有相關資產，亦利用有關資產作為貸款及發行債券的抵押品，相關資產的估值及法律地位成為交易的障礙。調查人員指出張美蘭被捕前，估計相關資產總值480億美元。惟有估值師指出，相關資產價值有可能被誇大。

圖為2022年10月7日，萬盛發集團創辦人兼主席張美蘭（左）涉非法發行債劵被捕，集團公司助理阮芳紅（Nguyen Phuong Hong）（右）同日被捕，但有報道指阮芳紅被捕兩日後逝世。（越南公安部相片）

報道指出張美蘭的商業合作伙伴向法院發信，強調張美蘭在引越南投資方面的作用，並表示對案件涉及的資產有興趣。報道引述一份由長實集團執行董事趙國雄簽署的信件指，長實於2022年開始就張美蘭旗下房地產公司持有的房地產組合的潛在投資談判。趙國雄在信中又指，敦促越南法院和政府考慮為感興趣的投資者創造有利條件，以便繼續與所有關聯方進行談判，為任何下一步潛在投資作準備，並指出張美蘭是值得信賴的伙伴。

張美蘭（左）及朱立基在港的公司主要收租，近年轉型成發展商，持有總值159億元的多個香港物業。（網上圖片）

而利福控股股東劉鑾鴻之子、利福執董劉今晨（Kamsen Lau）在信中讚揚張美蘭在疫情前，就香港企業可能在越南房地產市場及百貨進行投資的工作。雖然談判在疫情期間擱置，但劉今晨仍相信越南的潛力，並看到充分的擴張機會。