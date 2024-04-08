人行設科技創新和技術改造再貸款　額度5000億元人幣　利率1.75厘

中國人民銀行宣布，設立科技創新和技術改造再貸款，額度5,000億元人民幣，利率1.75厘，期限1年，可展期2次，每次展期1年。



今次設立貸款為激勵引導金融機構加強對科技型中小企業、重點領域技術改造和設備更新項目的金融支持，是對原有科技創新再貸款和設備更新改造專項再貸款的政策接續，滿足科技創新、技術改造和設備更新領域的融資需求。



發放對象包括21間金融機構

該再貸款額度5,000億元人民幣，利率1.75厘，期限1年，可展期2次，每次展期1年。發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等21家金融機構。

金融機構根據企業申請，參考行業主管部門提供的備選企業名單和專案清單，按照風險自擔的原則，自主決策是否發放貸款及發放貸款條件。金融機構向人民銀行申請再貸款，人民銀行對貸款台賬進行審核，對於在備選企業名單或專案清單內符合要求的貸款，按貸款本金的60%向金融機構發放再貸款。

該再貸款額度5,000億元人民幣，利率1.75厘，期限1年，可展期2次，每次展期1年。（資料圖片）

內媒：或可撬動8300億元信貸增量

內媒引述資料指，截至2023年底，人行結構性貨幣政策工具餘額一共17項，餘額為7.5萬億元，科技創新和技術改造再貸款將成為第18項結構性貨幣政策工具。

和其他結構性貨幣政策工具相同，科技創新和技術改造再貸款也將採取「先貸後借」的模式：對符合條件的貸款，央行按貸款本金的60%向金融機構發放再貸款，如5,000億額度完全使用，或可撬動8,300億元左右的信貸增量。