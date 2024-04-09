勞力士CEO稱視買名錶作投資屬危險　錶價跌　瑞士鐘錶業臨艱難1年

不少港人視名錶為另類投資，不過勞力士（Rolex）行政總裁Jean-Frédéric Dufour接受瑞士傳媒訪問時指出，將名錶視為投資是危險。



報道指出，Jean-Frédéric Dufour並不喜歡人將手錶及股票比較，認為會傳遞錯誤信息並且相當危險；又表示公司正密切關注二手手錶價格，預料隨著需求從高位回落，瑞士鐘錶業將面臨艱難的一年。他預期部份較小型的手錶品牌銷售或跌15%，而具知名度品牌仍會成功吸引到消費者。

報道又指出在勞力士等名錶帶動下，二手名錶價格於2021年及2022年初時升至高位。這與投資者在低利率及加密貨幣升值情況下，推高瑞士名錶價錢。可是受到經濟疲弱及利率上揚影響，二手錶價格回落，其中以價值衡量50款最多交易鐘錶的Sundial觀察指數，在過去2年跌幅達40%。