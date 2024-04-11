港股全日跌44點　ATMX悉數高收　友邦及港交所偏軟

美國3月份通脹數據高於市場人士預期，觸及美國10年期國債孳息率升穿4.5厘，市場人士亦將今年聯儲局預測減息次數，由3次降至2次。美國股市亦受到波及，三大指數均低收。道指收市報38461點，跌422點或1.1%，標普指數及納指分別跌0.95%及0.84%。亞太區股市今日（11日）早段亦普遍向下，其中日股曾跌約500點，韓國股市跌0.8%。商品市場方面，紐約期金及紐約期油價格均上揚。



【16:21】

港股今日表現具韌性。今早低開282點後，便為全日低位，之後跌幅持續不斷收窄，更曾倒升。恒指收市報17095點，跌44點，國指跌12點，報6003點，科指跌13點，報3538點，成交額為988億元。

科技股方面，阿里（9988）及騰訊（0700）均升0.3%，小米（1810）升0.5%，美團（3690）升0.7%，京東（9618）則跌0.6%。

消費股方面，海底撈（6862）跌0.8%，安踏（2020）跌1.5%，李寧（2020）跌1%，潤啤（0291）升0.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌2.1%，蔚來（9866）跌2%，小鵬（9868）升0.5%，零跑（9863）升1.2%。

內房股方面，龍湖（0960）跌1.5%，潤地（1109）升1.7%，中海外（0688）跌1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升不足0.1%，友邦（1299）跌0.8%，港交所（0388）跌0.3%。

【15:16】

內地股市走勢個別，上證收市報3034點，升6點，深成收市報9300點，升2點，滬深300指數收市報3504點，跌不足1點，創業板指數收市報1782點，跌7點。

港股曾轉升，最新報17113點，跌25點。

【13:36】

港股跌幅進一步收窄，恒指最新報17112點，跌26點，國指無升跌，報6016點，科指跌8點，報3543點。

中國宏橋（1378）為表現最佳藍籌，升5.2%，舜宇（2382）升2.6%，萬洲（0288）升2.2%，中海油（0883）升1.5%。

至於連升2日的思捷，最新報0.247元，挫14.8%。

【12:26】

港股今早表現疲弱，兼曾失守17000點，中午收市報17009點，跌129點，國指跌42點，報5974點，科指跌46點，報3505點，成交額為519億元。

資源股今早表現強勁，中國宏橋（1378）升5.4%，中鋁（2600）升2.7%，洛陽鉬業（3993）升0.7%，江西銅（0358）跌0.6%。

金礦股方面，紫金（2899）升2.6%，招金（1818）升1.5%，山東黃金（1787）升0.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）及蔚來（9866）均跌3.1%，小鵬（9868）跌1.2%，零跑（9863）則逆市升1.2%。

消費股方面，百威亞太（1876）跌1.8%，海底撈（6862）跌1%，潤啤（0291）跌0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%，恒生（0011）跌1.5%，港交所（0388）跌1%。

收租股方面，領展（0823）跌3.8%，九倉置業（1997）跌1.6%。

地產股方面，新世界（0017）跌5.5%，長實（1113）跌1.4%，恒地（0012）跌1.1%。

【10:06】

港股跌幅收窄，恒指最新報16958點，跌180點，國指跌62點，報5954點，科指跌45點，報3506點。

美國10年期國債孳息率升穿4.5厘，不利收息股表現，領展（0823）挫5.4%，最新報32.55元。

地產股亦受壓，新世界（0017）跌4%，恒地（0012）跌1.5%。

金價上揚帶動金礦股逆市向上，紫金（2899）曾高見17.96元，創逾1年新高，最新殼17.76元，升0.5%。

【09:25】

恒生指數最新報16856點，低開282點，國指報5910點，低開105點，科指最新報3480點，低開71點。

阿里（9988）低開1.6%，騰訊（0700）低開1.4%，美團（3690）低開3.1%，小米（1810）低開2.8%，京東（9618）低開2.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.9%，蔚來（9866）低開2.7%，小鵬（9868）低開1.7%，零跑（9863）平開。

消費股方面，海底撈（6862）低開2.8%，安踏（2020）低開3.4%，潤啤（0291）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%，友邦（1299）低開3.1%，港交所（0388）低開2.1%。