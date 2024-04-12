國務院指要提升主板及創業板上市標準　強化上市公司現金分紅監管

內地傳媒報道，國務院印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，提出要嚴把發行上市准入關，提高主板、創業板上市標準，完善科創板科創屬性評價標準，擴大現場檢查覆蓋面，強化發行上市全鏈條責任，加大發行承銷監管力度，嚴查欺詐發行等違法違規問題等。

《意見》又提出，要嚴格上市公司持續監管，構建資本市場防假打假綜合懲防體系，嚴厲打擊各類違規減持，強化上市公司現金分紅監管，推動上市公司提升投資價值。

退市方面《意見》亦有著墨，稱要加大退市監管力度，進一步嚴格強制退市標準，暢通多元退市渠道，精準打擊各類違規「保殼」行爲，健全退市過程中的投資者賠償救濟機制。

證券基金機構監管方面，要強化股東、業務准入管理，積極培育良好的行業文化和投資文化，完善行業薪酬管理制度，堅決糾治不良風氣，推動行業回歸本源、做優做強。要加強對高頻量化等交易監管，嚴肅查處操縱市場惡意做空等違法違規行爲，加強戰略性力量儲備和穩定機制建設，將重大經濟或非經濟政策對資本市場的影響納入宏觀政策取向一致性評估，增強資本市場內在穩定性。

此外，要大力推動中長期資金入市，發展權益類公募基金，優化保險資金權益投資政策環境，完善全國社會保障基金、基本養老保險基金投資政策，鼓勵銀行理財和信託資金積極參與資本市場。

《意見》又指要推動股票發行註冊制走深走實，提升對新產業新業態新技術的包容性，促進新質生產力發展，完善多層次資本市場體系，堅持統籌資本市場高水平制度型開放和安全。要加強資本市場法治建設，加大對證券期貨違法犯罪的聯合打擊力度，深化央地、部際協調聯動，打造政治過硬、能力過硬、作風過硬的監管鐵軍，推動形成促進資本市場高質量發展的合力。