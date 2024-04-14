女性職場的笑與淚　階段性反思｜知薇

近期參加某專業論壇，與會者從政府、監管到行業機構代表，齊聚一堂。

知薇一直非常投入和專注，聽發言者們的致辭和討論，以更了解行業、趨勢和難點等。

聽完幾個panel discussion環節，知薇就心裏不是滋味了。發現在台上發言的女性，基本只有三種狀態和風格：

1. 「生硬菜鳥」：比較年輕，基本只會乾巴巴按著講稿硬讀，與聽眾缺乏眼神和能量的交流，把大家和其他講者都聽到犯困了；

2. 「過分討好」：明明富有專業資質和擁有行業地位，形象和表達俱佳，不知為何就是缺少講者的自信和魅力，臉上永遠掛著討好的笑，發表觀點時總會不肯定地尋求其他講者的某種認同和加上“you know”，令聽眾對其觀點也產生些許遊移；

3. 「過度權威」：同樣富有專業資質和擁有行業地位，也是形象和表達俱佳，整個人卻拿著勁、拉長臉，顯得非常有權威，只有單向輸出，缺乏眼神和能量的交流，令聽眾很快也 disengaged了。

反觀台上的男性發言者，各有各的演講風格和魅力，有年資深些的在嚴肅賣關子的同時，也不忘記偶爾開個玩笑活躍氣氛；有年輕些的在保持自信微笑的同時，進行專業觀點的分享時絕不露怯。

知薇為女性心酸的同時，不禁反思這個差別究竟為什麽？從自身、以及身邊女性同輩和前輩的職場經歷，不難推論她們都經歷了什麽「勞其筋骨、餓其體膚、空乏其身、行拂亂其所為」的職場銅人巷，這個過程或許沒有任何性別差異，細節決定成敗和結果。

在畢業時，女生拿offer似乎更有競爭力，而初入職場，由於天然的比同齡男生更成熟些、細致些，而被安排承擔更多基礎性的工作，久而久之，竟習慣了在這方面的價值，在大的工作量和自我施壓下，疏忽了用在社交和上位的經歷，幾年一過，或許驚訝的發現，為何自己止步不前。

職場中期，有了豐富的技術和經驗積累，女性開始得到一些機會從幕後走向台前。卻發現有時嚴格的訓練和深厚的知識成了一種障礙，她們習慣了做細節控，表達觀點時喜歡加caveat，生怕不夠嚴謹；也還像個乖巧的孩子學生般，尋求權威和觀眾的認可，生怕行差踏錯一句半句。哪知，觀眾求知若渴，只想看你在台上發光發熱發表自信觀點。願意承擔小小風險，享受舞台的發言者，佔了上風。

到了職場高階，職場和社會地位都有目共睹了，也經歷了無數次試煉，女性高管終於深諳作為發言者自信篤定的重要性，卻忘記了放松和享受每個過程。她們從頭到腳完美精致，每根發絲眉毛，每個肌肉筋骨，都收的緊緊，生怕一松懈就不夠權威和滴水不漏。結果，那些眉飛色舞、談笑風生的講者，閃耀全場，又不失絲毫水準。

中文有句老話：「裏子是自己撐的，面子是別人給的」。前半句甚是，堅實的基礎靠自己打起來；後半句知薇覺得可以改成「面子也是自己先給的」，你相信自己，自信閃耀時，別人自然也更容易為你折服。在這條路上努力的女性，共勉吧。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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