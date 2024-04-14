中東南海戰雲密佈　亞洲小北約強勢崛起｜伽羅華

天下大亂，形勢未必大好，至少對經濟和股市來說便不是好事。在中東，伊朗威脅要報復以色列對伊朗駐敘利亞外交大樓的空襲，戰火可能升級，在亞洲，美菲日元首舉行峰會，一個以抗衡中國的亞洲「小北約」安全防衛網逐步形成，南海水域隨時再起風波。

本月初以色列的空襲殺死了多名伊朗高級軍事官員，包括伊斯蘭革命衛隊精銳聖城旅一名高級將領，有傳伊朗將在48小時內攻擊以色列本土的機場和核設施，並透過阿拉伯國家傳話美國不要插手。一旦伊朗捲入以哈戰爭，以色列有可能直接攻擊伊朗本土的軍事和核設施作為報復。隨着雙方大戰一觸即發，美軍已難置身事外，據悉美軍已重新部署兩艘驅逐艦，一艘已經進駐，另一艘被重新調往當地，至少其中一艘攜帶宙斯盾飛彈防禦系統，以應對伊朗發射中程導彈攻擊以色列的威脅。

英澳德等國已就伊朗揚言報復一事嘗試與伊朗外交部部長進行溝通，試圖阻止局勢升級，美國國務卿布林肯上周初與中國外長王毅接觸，希望讓中國以作為伊朗原油重要買家的影響力，平息緊張局勢，但伊朗外交大樓被炸，如果不作反擊，等同被以羞辱，將難再在激進的什葉派勢力中立足，以色列總理內塔尼亞胡面對內憂外患，攻擊伊朗實屬孤注一擲，旨在拖美國落水，如果伊朗大舉報復，將惹來美以聯合軍事行動，但如何報復致不讓美軍落場，卻費煞思量。

以巴衝突：2024年4月3日，以色列軍事人員在以色列和加薩邊境附近駕駛一輛裝甲運兵車。（Reuters）

以色列想讓美國捲入中東大戰

由於烏克蘭持續成功破壞俄羅斯本土的煉油設施，導致油價供應受到干擾，令國際油價繼續於5個月高位徘徊，周五紐約和布蘭特期油分別靠穩於每桶85.45美元和90.45美元，若以伊戰火升級，對美股直接影響未必太大，但它嚴重干擾中東原油供應鏈，進而推高油價，令通脹難以回落，而這將拖慢美國減息的時間表，利淡美股表現。

上周美股如坐過山車般大上大落，奉勸小心臟的投資者未來一周也不宜入場衝浪。周三通脹數據超預期，市場擔心美聯儲將推遲減息，美股應聲大跌，周四PPI數據稍為降溫，美股大升，周五則憂慮中東局勢，油價高位徘徊，隨着減息預期大減，美匯指數破106，美股回吐幾乎所有周四的升幅。

全周計，道指跌2.37%，穿三萬八關，納指與標指分別跌0.45%和1.56%，收報16,174和5,123，標指一度跌穿50天平均線，近5個月以來首次。此外，美國銀行股開展業績期，摩通、富國和花旗公布的季績整體上較預期佳，但未為美股注入強心針，尤其是龍頭股摩通股價大跌6.5%，關鍵在於該行給出的指引較預期為低，反映該行看淡銀行經營環境。

摩通向減息預期潑冷水

與上季財報相比，美國減息憧憬下跌，而經濟表現強勁，理論上銀行能夠以較高利息投放更多貸款，意味有更佳的利息收入，所以摩通應該上調全年指引，但該行仍然維持全年利息收入900億美元的預測，與市場預期上調20至30億美元大相徑庭。

據摩通解釋，上季已大幅下調減息預期，加上掌舵人戴蒙一直強調未來不確定性仍大，包括地緣政治的威脅加劇，通脹居高難下，而且今輪進行的量化緊縮，規模和影響是以往未見，該行需要作好準備。

過去一年，摩通股價升42%，今年迄今升6.2%，所以周五大跌是前期股價大升後一次修正，摩通現時市帳率1.71倍，大幅拋離富國（1.22倍）、花旗（0.56倍）和滙控（0.86倍），但以摩通往績表現，加上它更能受惠美國經濟，估值已相對合理。

歐央行

歐央行暗示6月減息 歐元大跌

一如所料，歐洲3月通脹放緩，歐央行上周議息決定維持息口不變，但對6月減息的語氣愈益鬆動，兌美元一度低見1.064，歐央行先於美國減息似乎已板上釘釘，但若美國未能於下半年跟進，歐元、英鎊及日圓都將進一步貶值，對通脹的擔憂成為今年美國消費者的夢魘。

周五公布的密歇根大學消費者信心指數顯示，4月消費者的信心下跌1.5個百分點至77.9，低於預期的79.7，當前經濟條指數也下跌3.2個百分點至79.3，對未來一年的通脹預期從原來的2.9％升到了3.1％，對長期通脹預期也2.8%上升到3%，數據打破過去四個月橫行的勢態，反映部分反映消費者對通脹進展感到不耐煩。

眾所周知，美聯儲是不想收緊銀根，但面對經濟強勁，消費者對通脹預期上升，它也很難減息。有華爾街傳聲筒、《華爾街日報》 Nick Timiraos在推特X上表示，根據預測者給出的CPI和PPI模型數據，本月底公布的3月核心PCE可能會上升0.27%，按年升幅由2.8%略為降至2.7%。如果美息全年維持不變，新一輪業績期亦無甚驚喜的話，地緣政治勢態將成為人們關注的議題。

日本將加入澳英美AUKUS防務聯盟

在日美菲元首舉行峰會前，日本與美國已事先張揚升格兩國軍事同盟計劃，包括日本可能參與澳英美三方安全夥伴關系（AUKUS）防務協議的先進項目，未來雙方將建立一個工業防務合作論壇，以確定共同研發、共同生產導彈以及維護美國軍艦和飛機等領域，美與日橫跨經濟及軍事的合作，較其與其他盟國的緊係更為緊密，反映日本成為亞洲遏制中國最重要的一股軍事力量。

在AI晶片的供應鏈中，美國掌握最多晶片科技的國家，但在上游的制造卻由荷蘭的ASML、以台積電為首的台灣晶片代工業，以及日本的晶片材料產業所壟斷，隨着台積電於日本熊本建立最先進制程的生產線，以及日本加入澳英美的AUKUS聯盟，以日台為根據地的ＡI晶片產業正式落戶於亞洲小北約的保護傘之下，將為這個軍事聯盟提供軍事技術的強大支援，所謂「得ＡI ，得天下」，美國在亞洲布局圍堵中國開始成形。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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