萬科總裁祝九勝微信發文定位顯示香港　早前傳公司高層遭邊境控制

萬科（2202）周日（14日）舉行投資者會議，由主席郁亮﹑總製祝九勝及董事會秘書朱旭作解說。據內媒報道，萬科管理層指出當前公司流動性短期承壓，確實遇到階段性經營困難，不過已制定穩定經營及降低負債方案，能妥善化解有關壓力。



出席今次會議的機構據報包括花旗及中信證券等。

就有關稅務機構對煙台萬科進行稽查一事。公司指出所有帳簿已予稽查局，又表示已從北京區域抽調7名工作人配合稽查，相關輪助資料會按要求陸續提供，並重申當局並無認定煙台萬科故意逃稅，公司會積極配合。相估政府及稅務機關會依法依規﹑客觀公正作出檢查結論。

另外，就有管理層「出國不回」及被邊境控制傳聞，萬科回應稱，不存在相關情況，「集團管理層境外公務出行正常進行，總裁祝九勝今天（14日）剛剛從香港考察項目回來，聯席總裁朱保全今日中午飛往日本進行業務考察」。

祝九勝同日在微信朋友圈發消息指「香港撤辣後，項目銷售給力」，而相關信息的定位顯示為香港，似為「被邊控」傳聞辟謠。

萬科企業管理層重申減債目標，希望使用中央出台的政策性融資工具，在各金融機構的支持下，今明兩年的債務規模將下降1,000億元人民幣，化解債務風險化解，按時高品質交樓。